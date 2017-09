Institut de l’eau, de l’énergie et des sciences de l’université panafricaine : Sortie de la deuxième promotion

L’auditorium de la faculté de médecine de l’université Abou-Bekr-Belkaid de Tlemcen a abrité la cérémonie officielle de sortie de la deuxième promotion de l’Institut de l’eau, de l’énergie et des sciences de l’université panafricaine (PAUWES), en présence d’une commissaire de l’Union africaine (UA), de diplomates, des autorités locales et de responsables de cette université. Cette promotion de l’Institut panafricain implanté au niveau du pôle universitaire de Chetouane est composée de 47 étudiants en master représentant une trentaine de pays africains qui ont suivi un enseignement de deux années encadrés par des enseignants universitaires émérites internationaux, a-t-on appris des responsables de l’institut. Une première promotion de 26 étudiants venant de 27 pays africains avait achevé ses études de post-graduation l’année écoulée.

Allant crescendo, le nombre des étudiants diplômés atteindra les 70 post gradués en 2018, a indiqué son directeur par intérim, Zerga, faisant savoir que l’objectif étant de toucher les 55 pays africains. Ces diplômés ont passé un engagement avec l’université pour travailler au profit des pays africains en mettant à leur disposition leur savoir-faire, a-t-on appris des responsables de cet institut qui forme des ingénieurs en eau et gouvernance de l’eau et de l’énergie. Des diplômes ont été remis aux lauréats par les responsables présents, dont la commissaire de l’UA aux ressources humaines, sciences et technologie, la Camerounaise Sarah Mbi Enow Anyang Agbor, qui a mis l’accent sur l’intérêt de former ces futurs experts en lesquels l’Union africaine a entièrement confiance.

L’ambassadeur d’Allemagne en Algérie, Michael Zenner, a, pour sa part, souligné l’importance de ces ressources humaines qui bénéficient d’un financement et assistance du gouvernement allemand par le biais du groupe «GIZ» implanté à Tlemcen. La représentante du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Louiza Cherifi, a mis en relief cette action de formation des futurs cadres africains dans des domaines non moins importants que sont l’eau, l’énergie et les changements climatiques.

Les ambassadeurs du Kenya et de l’Ethiopie, les représentants d’autres ambassades africaines en Algérie, le recteur de l’université panafricaine, ainsi que d’autres responsables ont assisté à cet événement marquant.

A signaler que le Conseil d’administration «Board» de l’institut de cette université panafricaine, créée en 2008, s’est tenu jeudi dernier à Chetouane, selon l’un de ses membres, le professeur Abdelmalek Bekkouche de l’université de Tlemcen. Le rapport final de ce conseil sera présenté en octobre prochain à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Le PAUWES compte, également, trois autres instituts d’enseignement supérieur implantés au Kenya, Cameroun et Nigeria. Un cinquième est en projet et sera ouvert en Afrique du Sud, a-t-on annoncé. (APS)