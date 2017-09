Distribution du manuel scolaire : Déterminer les insuffisances

Les directeurs de l’éducation et ceux des centres de distribution des documents pédagogiques (CRDDP) de 13 wilayas du pays ont pris part, à Tlemcen, aux travaux d’un séminaire régional consacré à la distribution de livres et manuels scolaires, a-t-on appris du président de la conférence régionale ouest.

En présence d’un représentant du ministère, cette rencontre s’est penchée sur l’évaluation et l’étude statistique de l’opération de distribution des nouveaux livres et manuels scolaires de l’ensemble des paliers, de la première année primaire à la troisième année secondaire, conformément aux orientations du ministère de l’Education nationale, a indiqué Karim Amira, directeur de l’éducation de Tlemcen. Le séminaire devait, également, déterminer les manques et insuffisances recensés dans ce domaine, tout en avançant des propositions concrètes pour l’affectation de surplus enregistrés vers d’autres wilayas où les besoins se font sentir, a-t-on ajouté, précisant qu’il s’agit là d’une importante opération touchant au total 70 millions de livres et manuels scolaires. Un rapport final, élaboré à cette occasion, sera adressé au ministère, a fait savoir le directeur de l’éducation de Tlemcen.

Des rapports similaires sanctionneront les conférences régionales du centre, sud et est du pays. S’agissant de la wilaya de Tlemcen, Karim Amira a indiqué qu’un seul titre, celui des mathématiques de la troisième année moyenne manquant est parvenu hier mercredi à la direction de l’éducation qui le mettra à la disposition des élèves de ce cycle.