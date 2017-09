Pour absence d’efficience : Prochaine fermeture de laboratoires de recherche

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend fermer un nombre considérable de laboratoires de recherche universitaire à travers le pays «pour absence d’efficience et renforcera, en contrepartie, ceux à rendement scientifique», a affirmé à Sétif le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, Hafid Aourag. Entre 300 et 400 laboratoires sur un total de 1.440 seront fermés, a indiqué ce même responsable dans une déclaration en marge de la 2e session de la commission sectorielle permanente de ce ministère qui s’est tenue durant 2 jours à l’université Sétif-2 Mohamed-Lamine-Debaghine. La décision de fermeture intervient suite à une phase d’évaluation globale ayant concerné pendant deux ans l’ensemble des laboratoires et conclu à «l’inefficience» de beaucoup d’entre eux, a ajouté ce responsable en assurant que les autres laboratoires à rendement scientifique seront renforcés. Dans son intervention durant la rencontre, le directeur général de la recherche scientifique a appelé à donner une chance aux étudiants de créer des entreprises économiques émergentes «leaders en technologie» et qui constitueront un noyau pour l’industrie locale à intégrer dans une stratégie nationale. Il a également plaidé pour la conception d’un modèle national de recherche scientifique «typiquement et foncièrement algérien» qui ne soit pas cloné sur d’autres modèles étrangers. M. Aourag a rappelé le programme du gouvernement en matière de recherche scientifique et le mode de concrétisation de la stratégie du ministère de l’Enseignement supérieur dans le cadre global du développement économique national. Cette session de la commission sectorielle permanente de ce ministère du supérieur intervient après celle tenue en avril passé à Sidi Bel-Abbès. Les travaux de la seconde journée seront consacrés à des communications d’experts et spécialistes et à des activités en ateliers. (APS)