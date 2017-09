Surcharge universitaire : De nouvelles mesures pour mettre fin au problème

Le secteur de l’Enseignement supérieur se renforcera prochainement de nouvelles mesures pour mettre fin au problème de surcharge qui a été enregistré dans certains établissements universitaires.

«Une série de mesures a été arrêtée pour prendre en charge cette question en fonction des moyens offerts, à l'instar de l'orientation des étudiants vers les établissements proches de leur résidence», a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, soulignant la nécessité de renoncer à l'idée de poursuivre systématiquement des études dans les établissements universitaires situés dans les wilayas de résidence ou dans les grandes wilayas pour régler le problème de surcharge.

Il a toutefois annoncé l'organisation, début 2018, d'une Conférence nationale sur les œuvres universitaires consacrée à l'examen de certaines questions liées aux œuvres sociales, notamment l'hébergement, le transport et la restauration, appelant les partenaires à y participer par des propositions et observations.

Le ministre, qui s’est aussi félicité du progrès réalisé cette année en matière de dépôt, de traitement et d’annonce des résultats des demandes d’hébergement, qui se déroule exclusivement à travers une plateforme numérique mise en place à cet effet, à même d'éviter à l’étudiant de se déplacer à la cité universitaire, a indiqué, par contre, que la rentrée universitaire a été marquée, par «quelques problèmes», dont celui de la surcharge constatée au niveau de certains établissements, en raison d'une forte demande sur des spécialités précises et du fait que la plupart des étudiants préfèrent poursuivre leurs études dans l'université la plus proche de leur lieu de résidence, même en cas de manque de places pédagogiques.

Malgré cela, et dans une déclaration à la presse faite jeudi en marge d'une rencontre avec les représentants des syndicats des étudiants, M. Hadjar, a expliqué que la rentrée universitaire actuelle «a connu moins de problèmes que l'année précédente», a poursuivi le ministre qui a démenti les déclarations relayées par certains médias sur les chiffres relatifs à la rentrée universitaire, notamment concernant les transferts et les doléances des étudiants.

Par ailleurs, le ministre a démenti la réduction des postes de doctorat, soutenant que son secteur prévoyait annuellement des postes selon la demande exprimée et les moyens offerts. Il a ajouté dans ce sens que 5.300 postes avaient été ouverts pour le doctorat de troisième cycle auxquels s'ajoutent 3.800 postes en médecine dans le cadre de la rentrée universitaire. S'agissant du développement de la recherche scientifique, M. Hadjar a indiqué que la question relative aux laboratoires fera l'objet d'examen, annonçant la possibilité de création de 250 nouveaux laboratoires au cours des cinq années à venir.

Concernant la formation universitaire, le ministre a fait état de l'ouverture de 125 nouvelles spécialités durant l'année en cours, ajoutant que la carte de formation professionnelle pourrait être revue.

Le ministre a réitéré son appel en direction de tous les membres de la corporation universitaire, notamment les représentants des organisations estudiantines agréées, pour activer les canaux de «dialogue constructif» dans le traitement des différentes questions soulevées.

Tahar Hadjar a conclu sa déclaration en revenant sur le sujet de la conférence nationale sur la réforme des œuvres universitaires se tiendra avant au début 2018, et qui verra la participation des composantes de la famille universitaire et de représentants des départements ministériels concernés afin de cristalliser «une vision de réforme complémentaire pour la révision du mode du système des œuvres universitaires», a soutenu le ministre.

Kafia Ait Allouache