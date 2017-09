Règlement intérieur du conseil de la nation : mesures disciplinaires à l’encontre des absentéistes

Le président de la commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’homme au Conseil de la nation, M. Mohammed Mani, a affirmé, hier, que les dispositions disciplinaires introduites par le règlement intérieur du Conseil de la nation, à propos des absences récurrentes de ses membres, n’émane pas du principe de sanction et de pénalité, mais «ont pour objectif convaincre les représentants du peuple de l’importance de leur présences aux différentes séances du conseil».

M. Mani, qui intervenait en marge d’une journée d’étude sur le thème «Le règlement intérieur du Conseil de la nation entre exigences constitutionnelles et efficacité parlementaire», a précisé que «l’absence des députés aux séances est un problème dont souffrent les parlements du monde entier». «Pour y remédier et donner une bonne image sur les représentants du peuple, le règlement intérieur du Conseil de la nation prévoit, dans son article 116, des sanctions à l’encontre des absents, pour les inciter à se présenter aux séances», a-t-il expliqué.

Le système des absences sera appliqué de manière progressive. «Quand un membre s’absente aux travaux des commissions permanentes et les séances plénières trois fois consécutives, le concerné est tenu d’en informer le président de la Commission ou du Conseil», a-t-il précisé.

Il convient de rappeler que le règlement intérieur du Conseil de la nation, adopté le 20 juin dernier, prévoit la consolidation des droits de l’opposition, l’interdiction du nomadisme politique au sein du Conseil de la nation, la lutte contre l’absentéisme et le droit des sénateurs, y compris ceux de l’opposition, de saisir le Conseil constitutionnel sur un texte de loi.

Dans le chapitre consacré à l’opposition, le texte prévoit l’organisation d’une session mensuelle pour débattre de l’ordre du jour qu’elle fixe. Le document précise que la demande doit être effectuée par le président du groupe auprès du bureau du conseil, 10 jours avant la date fixée pour la tenue de la session.

Le document prévoit, aussi, l’élargissement du champ d’intervention de la commission des affaires juridiques, administratives et droits de l’homme, pour s’occuper des questions en relation avec l’organisation locale, l’aménagement et découpage territoriaux.

Selon le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, le nouveau règlement a pour vocation de promouvoir la performance de cette instance parlementaire et renforcera son rôle dans l’exécution de ses missions au service du pays et du peuple. «C’est une nouvelle étape qui s’ouvre et exige de nous une nouvelle mentalité, de nouveaux concepts et un autre mode opératoire dans l’exercice de notre travail parlementaire», a estimé Bensalah.

«Par cette adoption, nous amorçons une nouvelle ère dans de l’action de notre institution qui nous appelle à nous hisser au niveau des défis qui se posent à nous et à notre pays, d’où la nécessité d’une révision totale de notre mode de fonctionnement et de notre comportement au sein de l’Institution et de la part de tout un chacun un nouveau état d’esprit dans l’accomplissement de l’action parlement future», a affirmé M. Bensalah, qui a précisé que les membres du Conseil sont également appelés à «jouer un rôle plus efficace et plus efficients dans notre performance législative et de contrôle à même de conférer la légitimité requise à notre action», a-t-il indiqué, rappelant «l’obligation pour les membres d’assister aux séances plénières et aux réunions des commissions permanentes, et de persévérer dans l’exercice de notre rôle de contrôle sur l’action du gouvernement». À cette occasion, il a indiqué que les dispositions introduites «sont inspirées des dernières lois dont le pays s’est doté et des dispositions de la nouvelle Constitution, en particulier celles relatives à l’élargissement des prérogatives de l’Institution en termes d’exercice démocratique et de multipartisme, en adéquation avec les dispositions du système judiciaire organique et ordinaire ayant trait à l’organisation de l’État de droit et aux droits et aux libertés des citoyens». Enfin, le président du Conseil de la nation a mis en exergue le fait les dispositions du texte sont venues «combler des vides et des lacunes révélés par 20 ans d’exercice parlementaire au Conseil de la nation, et d’expériences similaires de grandes démocraties dans le monde».

Salima Ettouahria