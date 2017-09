Assemblée populaire nationale : L’expérience parlementaire en débat

«Les dispositions de la loi et leur application des textes sur le terrain ont constitué l’essentiel des discussions entre députés de différentes obédiences politiques.»

Les participants aux travaux de la Journée d’étude sur l’expérience parlementaire algérienne ont affirmé que l’institution législative joue un rôle important dans l’édification de l’avenir politique du pays et dans le renforcement des liens entre les différentes institutions de l’État et les citoyens.

À cet effet, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Saïd Bouhadja, a rappelé, dans une allocution lue en son nom par le vice-président de l’APN, Ahmed Senoussi, l’importance de la tenue de cette rencontre, à l’occasion de la célébration du 55e anniversaire de la création de l’Assemblée nationale constitutive, le 20 août 1962, et le 40e anniversaire de la création de l’Assemblée populaire nationale (APN), pour faire le point sur «l’expérience parlementaire et sur l’évolution de l’institution parlementaire». M. Bouhadja a indiqué que cette journée parlementaire, organisée par l’APN, avec la participation d’un groupe de professeurs et de chercheurs, était l’occasion d’«évaluer l’expérience parlementaire et de mettre en exergue le niveau de maturité démocratique du parlement algérien, notamment après le renforcement de ses prérogatives, grâce aux amendements constitutionnels initiés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et approuvés par les deux chambres du Parlement dans sa session extraordinaire le 7 février 2016».

M. Bouhadja a, en outre, évoqué les transformations qu’a connues le pays, qui est passé du «système du parti unique au multipartisme politique». «En dépit de quelques étapes exceptionnelles qu’a traversées le pays, particulièrement celles caractérisées par la crise financière, l’institution législative a eu, depuis toujours, à contribuer aux amendements constitutionnels, aux réformes politiques et au renforcement des liens entre les citoyens et les différentes de l’État», a estimé M. Bouhadja. Sur le plan international, le président de la chambre basse du Parlement a appelé à «défendre les principes, et les positions de l’État au sein des Assemblées et rencontres régionales et internationales, conformément aux lignes directrices de notre politique extérieure et de nos choix nationaux, ce qui permettra de consolider la sécurité et la stabilité dans un monde de plus en plus complexe, et faire face aux menaces qui nous appellent à bâtir un réseau de relations parlementaires permettant de renforcer l’action diplomatique nationale». L’Assemblée récemment élue participera, selon M. Bouhadja, à la consécration de la «liberté d’opinion loin des discours polémiques, particulièrement dans cette conjoncture qui exige la conjugaison des efforts en vue de préserver la sécurité et la stabilité de l’Algérie, et sa souveraineté économique et financière».



« Une législature exceptionnelle », car constituant un terrain propice au dialogue constructif autour des grandes questions qui concernent le pays



Rappelant l’importance de la charte pour paix et de réconciliation nationale, qui fêtera son 12 anniversaire vendredi prochain, M. Bouhadja a affirmé que l’Algérie était devenue, «grâce à cette démarche et au projet de renaissance du Président de la République, un pays sûr et stable dans un monde en crise, et dans un contexte arabe et africain marqué par des crises et des conflits».

Pour sa part, le président de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, Chérif Nezzaf a indiqué que cette journée parlementaire était une «occasion de prendre connaissance du parcours de l’institution législative en Algérie et des différentes étapes parcourues, en termes de développement de l’action législative et du renforcement de la pratique démocratique dans le cadre du pluralisme parlementaire».

Les participants à cette journée ont affirmé que le Parlement était la plus importante «institution élue par le peuple pour exercer la souveraineté en son nom», rappelant la naissance du premier parlement en Algérie suite au Congrès de la Soummam, le 20 août 1956, qui a donné lieu au Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA). Mettant en avant les insuffisances qui caractérisent encore l’exercice politique en Algérie, les participants au débat ont évoqué, notamment le système des listes fermées appliquées, lors des élections. Ces derniers ont plaidé pour son changement en vue de donner plus de choix aux citoyens d’élire le candidat le plus compétent.

Les députés ont été nombreux à dire que l’application des listes fermées, lors des élections législatives, est l’une des principales raisons du peu d’engouement des électeurs pour les élections législatives. Prenant la parole, le conférencier et professeur, Messaoud Chihoub, a reconnu cette réalité. Ce spécialiste du droit constitutionnel estime qu’il est temps de passer à l’application des listes ouvertes dans les élections, en jugeant que l’option des listes fermées est dépassée. «C’est la source des problèmes que connaissent actuellement les partis», a-t-il estimé, spécifiant, d’un autre côté, que pour que les députés puissent mener à bien leur mission de porter la voix du peuple, ceux-ci ont besoin de collaborateurs directs, comme des secrétaires et des spécialistes en droit qui contribuent à la facilitation de leur travail, comme cela se passe dans les pays développés.

Une proposition qui sera sans doute consignée dans les recommandations couronnant les travaux de cette journée d’étude et qui entre, sans aucun doute, dans la visoin du président de l’APN qui a appelé, dans ses propos, les membres de l’APN à ne ménager «aucun effort pour consolider les acquis et contribuer à renforcer la stabilité et la prospérité du pays», avant de qualifier cette législature d’«exceptionnelle», car constituant «un terrain propice au dialogue constructif autour des grandes questions qui concernent le pays», affirmant, par la même occasion, que l’APN s’acquittera de ses responsabilités dans le cadre de la concertation et la coordination permanentes avec le Conseil de la nation, et le gouvernement, pour renforcer la coopération au service du peuple et de la nation.

Amel Zemouri/APS