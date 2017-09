Réconciliation entre Palestiniens : Le processus en marche

Le Premier ministre palestinien, Rami Hamdallah, se rendra demain dans la bande de Ghaza, étape marquante d’une énième tentative de réconciliation avec le Hamas.

Cette visite de M. Hamdallah et de dizaines d’officiels, la première depuis 2015, devrait matérialiser le rapprochement entre Palestiniens, après une décennie d’animosité. Elle est aussi supposée préparer le terrain au transfert de pouvoirs entre le Hamas, qui dirige l’enclave, et l’Autorité palestinienne. Un Conseil des ministres doit se tenir à Ghaza dans la semaine.

Une telle passation, soutenue par l’Égypte, est potentiellement lourde d’implications pour l’entreprise de paix délabrée avec Israël et, au-delà, pour les dynamiques régionales. Pour les deux millions de Ghazaouis, l’enjeu est d’abord de desserrer l’étau. Leur territoire surpeuplé et meurtri par trois guerres avec Israël depuis 2008 est soumis aux blocus israélien et égyptien. Il manque d’eau et d’électricité, avec un sévère impact sanitaire et humanitaire, et fait face au marasme économique et à un chômage de plus de 40%. Le Hamas et le Fatah qui domine l’Autorité palestinienne — internationalement reconnue et censée préfigurer un État indépendant — expriment leur confiance dans les chances de raccommodement. Des questions essentielles restent cependant en suspens, à commencer par celle-ci : le Hamas est-il vraiment disposé à partager le pouvoir et, en particulier, à abandonner le contrôle de la sécurité ?



« L’espoir est grand »



«L’espoir est grand», dit Moussa Abou Marzouq, figure éminente du Hamas. Mais, prévient-il, le Hamas et sa branche armée ne rendront pas les armes : «Il n’en a jamais été question, et il n’en sera jamais question.» Azzam Al Ahmad, haut dirigeant du Fatah, se veut «plus optimiste qu’en aucune autre occasion passée». Mais, dit-il, le gouvernement doit exercer pleinement ses responsabilités, «y compris la sécurité, sans aucune ingérence d’aucune faction». Vainqueur des élections parlementaires en 2006, ensuite privé de son succès sous les pressions internationales, le Hamas a pris en 2007 le pouvoir à Ghaza, au prix d’une quasi guerre civile avec le Fatah. Depuis, l’Autorité palestinienne n’exerce plus son pouvoir, limité, que sur la Cisjordanie, territoire occupé par Israël et distant de quelques dizaines de kilomètres. Les divisions palestiniennes sont considérées comme un des principaux obstacles à un règlement du conflit avec Israël et à une solution dite «à deux États» passant par la création d’un État palestinien comprenant la Cisjordanie et Ghaza. Le président de l’Autorité Mahmoud Abbas a donné un sévère tour de vis en 2017, cessant de payer la facture pour l’électricité fournie par Israël à Ghaza, réduisant les salaires des fonctionnaires de l’Autorité dans l’enclave ou limitant l’accès des Ghazaouis aux soins médicaux hors du territoire. Le Hamas, par ailleurs soumis aux pressions du grand voisin égyptien, a fini par accéder à une série d’exigences du président Abbas, à commencer par la dissolution de son «comité administratif», sorte de gouvernement fantôme. Le Hamas attend à présent que M. Abbas lève les mesures restrictives. Cela sera fait «dès que le gouvernement assumera ses responsabilités à Ghaza», dit M. Al Ahmad (Fatah). Cela comprend aussi, précise-t-il, la prise de contrôle des postes-frontières avec Israël et l’Égypte, autre motif majeur d’interrogations. Il y en d’autres, comme le sort des dizaines de milliers de fonctionnaires recrutés depuis 2007 par le Hamas. Une délégation du Caire doit observer le retour du gouvernement à Ghaza. En outre, «jusqu’à présent, nous n’avons pas vu de veto américain ou israélien comme par le passé, il y a une volonté claire, au sein de l’UE ou aux Nations unies, de parvenir à une réconciliation», note-t-il. «Si nous laissons passer cette chance, je ne pense pas qu’une nouvelle se présentera de sitôt», admet l’envoyé spécial de l’ONU pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov.