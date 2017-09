Référendum en Catalogne : Plus de la moitié des bureaux de vote sous scellés

Alors que les indépendantistes catalans étaient décidés à passer outre l’interdiction du referendum d’autodétermination par le pouvoir central à Madrid. de milliers de personnes, brandissant des drapeaux espagnols, ont manifesté hier dans la capitale ibérique, pour défendre l’unité de l’Espagne à la veille de ce scrutin qualifié de haut risque. Les manifestants se sont retrouvés sur la place de Cibeles, au cœur de la capitale, à l’appel d’un collectif conservateur, la Fondation pour la défense de la nation espagnole (Denaes). Brandissant le drapeau national rouge, jaune, rouge, ou le portant comme une cape sur les épaules, ils criaient «la Catalogne fait partie de l’Espagne», des refrains des supporters de football comme «je suis espagnol, espagnol, espagnol», ou «on va se les faire». Certains criaient même «Puigdemont en prison». Carles Puigdemont préside le gouvernement régional séparatiste de Catalogne, qui défie le gouvernement et la justice espagnole en tenant dimanche ce référendum interdit parce qu’anticonstitutionnel. Dès le début de matinée, la télévision espagnole montrait en direct l’intérieur de certaines salles de classe, où parents et enfants prenaient leur petit déjeuner dans un joyeux désordre. Des occupations pacifiques ont débuté vendredi soir dans des dizaines d’écoles, avec comme objectif de les maintenir ouvertes pour qu’elles puissent servir de bureaux de vote hier, alors que la justice a ordonné à la police de fermer tous les locaux qui pourraient accueillir la consultation. Les parents d’élèves jouent sur le «droit à organiser des activités» extrascolaires, comme des pique-niques. Les dirigeants séparatistes ont assuré qu’ils disposeraient de 2.315 bureaux de vote, dont 207 à Barcelone, pour ce référendum interdit par la Cour constitutionnelle, alors que les 7,5 millions de Catalans sont divisés à parts presque égales entre anti et pro-indépendance. En Catalogne, les forces de l’ordre, qui ont saisi depuis la mi-septembre des millions de bulletins de vote, recherchent toujours les milliers d’urnes que les indépendantistes veulent utiliser. Carles Puigdemont, qui a promis de déclarer unilatéralement l’indépendance de la Catalogne en cas de victoire du «oui», a semblé samedi adopter un ton plus conciliant dans une interview au journal indépendantiste Ara. «Je crois que quoi qu’il se passe, la Catalogne aura gagné le droit d’être respectée et entendue, dit-il. Je ne dis pas être reconnue comme État indépendant, mais le droit à être écoutés et respectés, nous l’avons gagné (...). À partir du 2 octobre, les choses seront différentes, y compris dans la politique espagnole.» Les Catalans opposés à l’indépendance restent plus nombreux que ses partisans (49,4%, contre 41,1%), selon un sondage du gouvernement indépendantiste publié en juillet.

R. I.