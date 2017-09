Diplomatie : M. Messahel reçoit les nouveaux ambassadeurs

M. Messahel

reçoit les nouveaux ambassadeurs des États-Unis d’Amérique…



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu à Alger, M. John. P. Desrocher, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du MAE.



… d’Ouganda...



M. Abdelkader Messahel a reçu M. John Chrysostom Allintuma Nsambu, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Ouganda auprès de la République algérienne démocratique et populaire.



… ET De Tunisie



M. Abdelkader Messahel a reçu M. Ennasser Essayd, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne auprès de la République algérienne démocratique et populaire.