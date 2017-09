M. Zemali s’entretient avec le Directeur général du BIT : Promouvoir la coopération

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, s'est entretenu au siège de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), à Genève, avec le Directeur général du Bureau International du Travail (BIT) Guy Ryder, a indiqué un communiqué du ministère. Après avoir passé en revue «les relations entre l'Algérie et l'OIT», les deux responsables «ont évoqué les voies et moyens de promouvoir la coopération entre les deux parties et de renforcer les capacités de formation de l'Ecole supérieure de la Sécurité sociale à Alger.» Le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale «a abordé les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du programme financé par l'Algérie et supervisé par le BIT, et qui tend à partager l'expérience algérienne en matière de dialogue social et de sécurité sociale, avec les pays africains», précise la même source. Le directeur général du BIT s'est félicité des relations excellentes que son organisation entretient avec l'Algérie. Il a en outre salué «le rôle de l'Algérie au sein de la communauté africaine et dans les différentes activités organisées par le BIT», et fait part de sa volonté de «renforcer les relations de coopération avec l'Algérie et de les élargir à d'autres domaines, notamment en matière de promotion de l'emploi, vu que l'expérience algérienne a suscité l'intérêt des participants.

Le ministre du Travail est actuellement à Genève où il a participé aux travaux de la conférence de haut niveau sur les jeunes et l’emploi en Afrique du Nord, qui s'est tenue les 26 et 27 septembre au siège du BIT.

M. Zemali est accompagné d’une délégation composée de cadres de son département et de représentants de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE) et du Forum des chefs d'entreprises (FCE).