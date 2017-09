décès du moudjahid Mohamed Lemkami : Le président de la République salue son grand amour pour la patrie

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed Lemkami, décédé mercredi, dans lequel il a salué les qualités du défunt.

«J’ai appris avec une grande affliction le décès de notre cher ami et grand moudjahid Mohamed Lemkami, des suites d’une longue maladie qui a privé ses compagnons et amis de ses récits passionnants sur les hauts faits de l'histoire», a écrit le Président de la République dans son message. «Doué d'un esprit de militantisme sans pareil, le défunt rejoindra, très jeune, les rangs de l’Armée de libération nationale, la Guerre de libération fut pour lui un devoir qu'il aura accompli avec dévouement et loyauté», poursuit le chef de l'Etat, affirmant que «le défunt avait la patrie chevillée à l'âme et ses vertus nombreuses lui ont valu respect et considération».

Le Président de la République a rappelé qu'après la guerre, le défunt poursuivra son combat en faveur de l'édification du pays, occupant des postes de responsabilité dans les secteurs de la santé et du commerce. Il a également occupé le poste d'ambassadeur et a été député au sein de l’Assemblée populaire nationale sans renoncer à l'écriture. Il a à son actif de nombreux livres et ouvrages de recherches. «En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses compagnons de lutte, priant Dieu de les assister en cette pénible épreuve et d'accueillir le défunt dans Son vaste paradis», a conclu le chef de l'Etat. (APS)