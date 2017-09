Forum de recrutement à l’école des hautes études commerciale : Passerelle université-emploi

Près de 200 entreprises économiques participeront au Forum de recrutement qu’organisera l’Ecole des hautes études commerciales (EHEC) à l’université de Koléa (Tipaza) les 18 et 19 octobre prochain, en vue de contribuer à la présentation d’offres d’emploi aux nouveaux diplômés, a-t-on appris jeudi, auprès de l’établissement universitaire.

S’exprimant en marge d’une cérémonie en l’honneur des étudiants majors de promotion de l’année universitaire 2016-2017, le directeur par intérim de l’EHEC, le Dr Lakhelef Othmane a indiqué qu’un «forum de recrutement» sera organisé les 17 et 18 octobre prochain au profit des nouveaux diplômés, avec la participation de près de 200 entreprises économiques et des sociétés spécialisées en recrutement, dans le but de présenter des offres de recrutement directs répondant aux besoins du monde du travail, notamment des entreprises économiques, et ce dans le cadre de l’ouverture de l’université sur les entreprises.

Il a ajouté que le «forum de recrutement» organisé au niveau de l’Ecole chaque année contribue à présenter de nouvelles offres d’emplois en assurant aux étudiants un contact direct avec le marché de l’emploi, rappelant qu’un nombre important de ces étudiants sont embauchés au cour de ce forum. Le même responsable a affirmé que 11 postes de formation en doctorat ont été ouverts au titre de l’année universitaire 2017-2018 dans les spécialités du management et du marketing sportif, et de management et innovation, précisant que l’école a enregistré cette année un bond en matière d’encadrement avec la promotion de 5 enseignants au grade de professeur d’enseignement supérieur, et maitre de conférence de catégorie A et B, tandis que 8 autres enseignants seront prochainement recrutés.

Un total de 1.700 étudiants ont rejoint l’école à la rentrée universitaire 2017-2018 dans les trois cycles (préparatoire, master et doctorat), dont 490 nouveaux inscrits au cycle préparatoire, acceptés sur la base d’une moyenne de 14/20. Le directeur de l’Ecole a souligné que le but de l’Ecole est d’assurer une formation académique et pratique au profit des cadres supérieurs chargés de la gestion commerciale et financière des entreprises et administrations. Le même responsable a indiqué que l’EHEC dispose de 2 laboratoires liés par des conventions avec plusieurs centres de recherches en vue de «relancer la recherche scientifique», à travers des groupes de recherche spécialisés dans le domaine de l’économie, des sciences commerciales et des sciences de gestion. En outre, des communications animées par des enseignants spécialistes et experts dans le domaine économique à l’adresse des étudiants, étaient au programme. Cette cérémonie qui a coïncidé avec l’ouverture de l’année universitaire et à laquelle ont pris part des professeurs et représentants des divers instituts de Tipaza, a été marquée par la distinction des étudiants majors de promotion (12) et d’enseignants promus au rang de professeurs. (APS)