Salon des talents et de l’emploi à Oran : Des centaines de postes à pourvoir

Avec la participation de 25 entreprises, la 17e édition du Salon des Talents et emploi Grand Ouest 2017, qui se tient depuis le 28 jusqu’au 30 septembre a ouvert ses portes, jeudi, au Centre des Conventions d’Oran Ahmed Benahmed. Plus de 2.500 personnes ont visité cette manifestation dans sa première journée, selon la directrice du Salon, Mme Seddiki Amel, qui précise que ce chiffre ne concerne que les visiteurs ayant rempli un formulaire d’inscription et ne tient pas compte de ceux ayant obtenu un badge électronique.

A l’instar de ses éditions précédentes, près de 1.000 postes d’emploi sont à pourvoir à la faveur de ce salon organisé conjointement par The Graduate, une agence de conseil en communication et marketing et le site Emploitic et en partenariat avec la direction de l’emploi et les différents organisme publics intervenant dans le secteur. Ce Salon qui se tient pour la 7e année consécutive, a pour objectif de «mettre en relation directe, les employeurs avec les demandeurs d’emploi ainsi que de valoriser des talents algériens dans les différents domaines» indiquent les organisateurs. Cette édition qui se déroule pendant trois jours, regroupe une vingtaine d’entreprises représentant principalement les secteurs pourvoyeurs d’emplois, entre autres, les finances (les banques) l’agroalimentaire, la grande distribution, les banques, hôtellerie et restauration. Parmi les exposants, les agences de recrutement agrées par l’Etat, société générale, ABC banque, Renault Algérie, la chaîne hôtelière Marriott et CETRAM qui marque sa première participation à une édition régionale. Parmi les stands ayant enregistré une forte affluence, ceux de la grande distribution et les banques qui ont drainé, dès les premières heures du salon, des foules de candidats à l’emploi, venus déposer leur Curriculum Vitae. Selon la directrice du salon, plus 8.000 visiteurs sont attendus durant les trois jours du Salon. «Sur l’ensemble des visiteurs, il est attendu que les 50% représentent des étudiants, de jeunes diplômés et des débutants. Les employés confirmés et les cadres moyens devraient représenter 40%. Les 10% restant devraient compter parmi les cadres dirigeants, des chefs d’entreprises et des professionnels des ressources humaines», indique un document officiel du Salon.

Amel Saher