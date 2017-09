Pétrole : Le Brent atteint 57,66 dollars

Les cours du pétrole progressaient hier en cours d'échanges européens sur fond de tension montante au Kurdistan irakien après un référendum sur l'indépendance de la région. A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 57,66 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 25 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance prenait deux cents à 51,58 dollars. Les prix du Brent, qui avaient nettement monté lundi, ont reculé sur les trois autres séances de la semaine et s'inscrivent à nouveau en hausse vendredi. «Les prix avaient déjà entamé un rebond jeudi quand la Turquie a affirmé qu'elle ne traiterait qu'avec le gouvernement central, à Baghdad, pour acheter du pétrole de la région autonome du Kurdistan irakien», ont rappelé les analystes. Alors que les Kurdes irakiens ont massivement voté pour l'indépendance de leur région, leurs voisins turcs et le gouvernement central font monter la pression sur les autorités locales. Mettant son ultimatum de mardi à exécution, le pouvoir central irakien a confirmé la suspension à partir d’hier vendredi 15h00 GMT de tous les vols internationaux en provenance du Kurdistan ou vers ses deux aéroports de Erbil et Souleimaniyeh.» Il est notable que les prix du pétrole réagissent au risque géopolitique pour la première fois depuis 2014. Cela faisait trois ans que le marché était tellement surchargé de pétrole qu'il ne se préoccupait pas du risque géopolitique. Maintenant que les réserves sont moins élevées, ces questions regagnent en importance», a noté un analyste. «Le rééquilibrage du marché a encore du chemin à faire. Les réserves de pétrole de l'OCDE ont reculé de 500.000 barils au premier semestre, mais l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a fait remarquer qu'elles partaient de niveaux très élevés, et étaient encore 219 millions au-dessus de leur moyenne sur cinq ans», ont nuancé les analystes. Des réserves de l'OCDE en-dessous de leur moyenne sur cinq ans représentent l'objectif officiel des pays participants à l'accord de baisse de la production, à savoir les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres producteurs, dont la Russie.