Coopération algéro-suisse : Impulser une nouvelle dynamique

L’Algérie et la Suisse sont déterminées à impulser une nouvelle dynamique à leurs relations bilatérales. En recevant jeudi dernier son homologue, M. Mohamed Benmeradi a souligné «la nécessité de développer les relations économiques entre les deux pays, particulièrement dans le domaine de l'investissement». Il relève que les orientations du gouvernement, conduit par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, visent à soutenir et à accompagner les investissements.

Agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industries manufacturières, ciment, marché financier, distribution, autant de secteurs qui intéressent les Suisses, pour renforcer leur présence en Algérie. Si les relations historiques remontent à la guerre de Libération, sur le plan économique, la coopération demeure très modeste.

Le développement des relations économiques algéro-suisses, qui n’ont pas encore atteint les résultats souhaités, a été au centre de plusieurs entrevues successives, à haut niveau. Les deux parties ont, à chaque fois, évoqué la nécessité d'intensifier la coopération bilatérale, à travers le renforcement du partenariat et la promotion de l'investissement. Pour y parvenir, l’Algérie a tout intérêt à s'inspirer du modèle suisse basé sur une synergie interne en matière de promotion des investissements helvétiques à l'international, et des échanges avec les pays émergents. Mais aussi à intensifier le partenariat privé-privé, ainsi que le flux d'investissements et d'échanges commerciaux et économiques entre nos deux pays. Il est à noter que le volume des échanges économiques entre l’Algérie et la Suisse s’est élevé, en 2015, à plus de 360 millions d’euros. Le nombre des entreprises suisses en Algérie, soit seulement 34, ne dépasse pas 0,5 % du total des entreprises étrangères. Essentiellement exportatrice vers la Suisse de produits énergétiques, l’Algérie cherche à diversifier son industrie, ses fournisseurs et ses partenaires économiques. En 2011, en déplacement à Zurich, M. Benmeradi avait indiqué que dans l’industrie, en particulier, l’Algérie a identifié 51 filières industrielles dans lesquelles nous avons un potentiel, public et privé. «Nous encourageons les partenariats pour améliorer la compétitivité et la rentabilité de ces investissements. Nous voulons travailler avec tous les pays du monde et avec les sociétés suisses, dans la perspective de diversifier notre économie. Le savoir-faire, les produits et la technologie suisses sont appréciés et reconnus, mais nous privilégions des relations diversifiées avec de nombreux pays émergents et développés», avait indiqué le ministre. Pour sa part, Mme Muriel Berst Kohen a mis en exergue l'importance des investissements suisses en Algérie, à travers plus de 30 entreprises économiques présentes dans le pays, rappelant la visite récente de la secrétaire d'État suisse à l'Économie, Mme Marie-Gabrielle, à la tête d'une délégation de chefs d'entreprises économiques. L'ambassadeur suisse a affirmé, à ce propos, que la visite a été «fructueuse» et avait permis d'ouvrir plusieurs canaux de communication et de coopération entre les opérateurs économiques des deux pays.

Fouad Irnatene