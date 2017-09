USMA 0 - WA Casablanca 0 : La qualification passera par Casa

L’USM Alger a été tenue en échec, hier par le Widad Casablanca (0-0), à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions africaine. Devant 60.000 spectateurs et une ambiance des grands jours, les camarades de Zemmamouche n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets, malgré leur volonté et les grands efforts consentis durant la rencontre.

Il est vrai qu’en face, il y avait un adversaire solide et de bonne qualité, le WA Casablanca, un habitué des joutes continentales. Les Algérois ont éprouvé beaucoup de difficultés pour atteindre la surface de réparation adverse. Bien en place, avec un bloque compact, les Marocains ont bien défendu leur camp et n’ont pas laissé les Usmistes développer un jeu fluide.

Le mauvais état de la pelouse aidant, Benkhemassa and Co ont tout tenté, et ils ont poussé devant pour tenter de prendre à défaut l’équipe visiteuse. Seulement, ils ont manqué de percussion et n’ont pas réussi à désarçonner le dispositif défensif mis en place par l’entraîneur marocain. Ils ont rarement joué dans le dos de la défense widadie. Ce qui a permis au WAC d’annihiler les velléités des Rouge et Noir.

Le onze mis en place par Paul Put n’a pas réussi à gagner la manche aller. Il était composé comme suit : Zemmamouche, Meftah, Benmoussa, Abdellaoui, Chafai, Benkhemassa, Benguit, Hamzaoui, Darfalou, Sayoud et Meziane. Pour leur part, Ziri-Hammar et Benkablia ont été incorporés en cours de jeu, en seconde période. Si le compartiment défensif usmiste a bien fonctionné, la liaison entre les compartiments du milieu de terrain et celui de l’attaque n’a pas vraiment fonctionné. Il y avait un certain manque de coordination et de raffermissement entre les deux lignes. Benkhemassa et Benguit ont tiré leur épingle du jeu. Sayoud a tenté des choses sans néanmoins se montrer adroit dans le geste final. Darfalou s’est bien battu. Pour leur part, Hamzaoui et Meziane étaient effacés. Ils n’ont pas apporté le plus attendu d’eux. L’USMA n’a pas eu d’occasions franches de scorer.



Point positif : l’USMA n’a pas encaissé de but



Le Widad Casablanca a bien géré le match. Il rentre à la maison avec un précieux match nul, qui lui permet d’entrevoir la manche retour chez lui sous de bons auspices. Le représentant algérien, pour sa part, devra aller chercher la qualification à la finale en terre marocaine face à une équipe coriace, comme on a pu le constater, et qui sur son terrain et devant son public de surcroît n’a pas l’habitude de se laisser faire. Meftah et ses partenaires ne sont pas encore éliminés.

Ils doivent y croire et faire le maximum, lors du match retour, pour tenter de prendre à défaut le représentant du football marocain. Ils savent qu’en football, rien n’est impossible, et que surtout, ils n’ont pas d’autres choix s’ils veulent se qualifier en finale, avec le rêve d’offrir à l’USMA, son premier titre continental. Un point positif, lors de cette phase aller, l’équipe de Soustara n’a pas encaissé de but. Cela pourrait s’avérer déterminant au final. Rendez-vous donc dans deux semaines à Casablanca pour un palpitant et très attendu WAC-USMA. Benmoussa, Darfaloui, Ziri-Hamar et tous les autres sont déterminés à marquer l’histoire. À eux de faire le nécessaire pour surmonter l’écueil widadi. La mission s’annonce certes délicate et très difficile, mais à eux de jouer. Ils devront néanmoins se montrer beaucoup plus entreprenants, incisifs et adroits, pour espérer revenir de Casa avec la qualification en poche. Enfin, grand bravo aux inconditionnels usmistes qui se sont déplacés en masse au stade du 5-Juillet, et qui ont apporté leur soutien indéfectible à leur équipe de toujours.

Mohamed-Amine Azzouz