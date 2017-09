ÉCLAIRAGE : Un modèle qui force le respect

Le 29 septembre devrait être inscrit en lettres d’or dans l’histoire de l’Algérie. Ce jour-là le peuple algérien a adopté à une écrasante majorité, faut-il le souligner, la charte de la réconciliation nationale qui a mis fin à des années de tragédie nationale qui a provoqué des milliers de morts et des dégâts incalculables. Mais au-delà des chiffres cette tragédie a provoqué dans les cœurs des plaies difficiles de panser. Des observateurs ont craint une fois le terrorisme anéanti que l’Algérie allait sombrer dans la vengeance. Beaucoup de pays qui ont fait face à des guerres civiles ont connu une spirale de la violence qu’ils n’ont pu endiguer. C’était compter sans la sagesse du Président de la République qui, bien avant son investiture, avait déclaré que la solution sécuritaire n’était pas la seule à envisager, même s’il a tenu à saluer les efforts des services de sécurité et à leur tête l’ANP pour lutter contre ce phénomène. Ce qu’il a fait une fois élu par le peuple qui n’a pas manqué de conforter ses choix en votant à 97% pour la charte de la réconciliation nationale. Ceux qui n’avaient pas les mains tachées de sang pouvaient recevoir le pardon de la société qui les a même intégrés dans ses rangs. Mais ceux qui étaient coupables d’assassinats, de viols et d’exécutions collectives n’avaient pour traitement que celui des armes. Pouvait-il en être autrement quand on sait que ces assassins ont choisi la solution de non-retour. Ils ont refusé la main qui était tendue vers eux. A ce propos, le Président de la République, qui a donné les moyens qu’il faut aux services de sécurité, avait même pris sur lui de cautionner politiquement l’action de ces derniers. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Pendant que des milliers de terroristes descendaient des maquis, les autres étaient capturés ou tués dans les combats. Ceux qui n’ont pas connu ce sort sont cernés et combattus grâce à une politique anti-terroriste implacable. La paix retrouvée, les gens commencent à sortir, travailler et croire

dans le développement du pays. La peur a changé de camp. De la sécurité elle est passée à l’amélioration des conditions de vie des citoyens. La réconciliation nationale, qui est passée par là, a permis même à beaucoup d’étrangers de choisir l’Algérie pour vivre et mieux investir. Notre pays s’est imposé comme le lieu de destination de plusieurs délégations étrangères qui consultent les autorités algériennes sur plusieurs problèmes dont le monde souffre. Comme la Révolution de Novembre qui a donné une aura certaine à notre pays, la réconciliation nationale qui est admise par beaucoup d’experts mondiaux comme un modèle dans son genre, force le respect. Comment un Etat qui a fait face à une crise interne grave sans l’aide de quiconque et surtout sans intervention étrangère a pu panser ses blessures et renouer avec le développement ? Les Algériens qui étaient bannis autrefois sont aujourd’hui admirés. Bravant la peur, l’isolement et même le dénuement ils sont restés chez eux. Ce qui leur a permis de surmonter les obstacles sans connaître la division que certaines parties auraient voulu voir s’installer. Grâce à la même politique, les constantes qui les lient ont été défendues. Elles constituent aujourd’hui le ciment de leur union. Toute crise, de quelque nature qu’elle soit, ne pourra disloquer le pays. Elle s’effritera devant cette union. La politique de la réconciliation nationale avec les résultats qu’elle a donnés représente un espoir pour les peuples qui souffrent. Que ce soit en Libye, en Syrie ou même en Irak, c’est le passage obligé pour éviter les scénarios de division qui sont préparés malheureusement pour ces pays. Les Colombiens ont appris la leçon eux qui ont enterré la hache de guerre et avec elle une crise qui a duré des décennies. Dans un monde qui est malmené par les conflits, la réconciliation est la solution idéale. Le 29 septembre une voix portant un message de paix est sortie pour irradier toute l’Algérie. Douze ans après elle s’adresse à tous les peuples épris de liberté et de stabilité. Donnez la chance au dialogue.

Fouad Daoud