SIDI BEL-ABBèS : La fin du cauchemar

Il y a seulement deux jours, Sidi Bel-Abbès a célébré avec émotion le 20e anniversaire de l’assassinat des onze enseignantes de Sfisef.

L’hommage rendu à ces résistantes était également une opportunité pour situer l’impact et la portée d’une démarche de réconciliation nationale prônée par le Président de la République. Une démarche qui a ramené la paix et pansé les blessures, pour permettre au pays de se consacrer à son développement. La cité de la Mekkerra a été certainement l’une des régions les plus affectées par le terrorisme, un fléau totalement étranger à nos valeurs de solidarité et d’union. Et autant de souvenirs lancinants se sont succédé pour rappeler, entre autres, ces zones du sud de la wilaya, à l’image de Telagh et de Merine, infestées par la horde sauvage. Les Kadda Benchiha, Djerriri et Akkal imposaient leur diktat.

Il a fallu d’ailleurs la mobilisation des dizaines de Patriotes, soutenus par les forces de l’ANP, pour rétablir l’ordre et repousser les groupes terroristes. La mise en œuvre de la démarche de réconciliation nationale est intervenue pour donner de l’espoir, et permettre à la population locale de renouer avec ses marques et ses repères.

La démarche de la paix a été confortée par un élan d’investissement sans précédent, pour relancer l’activité socio-économique et stimuler une population sensible aux efforts de l’État et aux progrès accomplis depuis. Sidi Bel-Abbès, qui fut ébranlée par de nombreux attentats terroristes, a retrouvé son lustre d’antan et s’est modernisée. Son chef-lieu vient, à propos, de réceptionner un moyen de transport moderne qui est le tramway…Toute une démonstration des bienfaits de la réconciliation si appréciée par le monde rural.

A. Bellaha