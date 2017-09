Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale

Tous les citoyens de la wilaya de Relizane, et notamment ceux de la localité de Ramka, gardent en mémoire l’horrible massacre perpétré par les hordes des terroristes sanguinaires dans cette paisible bourgade, dans la nuit du 2 au 3 janvier 1998, il y a 19 ans. «Une page est tournée, mais les stigmates d’une telle tragédie demeurent indélébiles, tant l’atrocité d’une telle action punitive contre la population est indescriptible», nous raconte A. B., originaire d’Ammi Moussa, mais qui était invité, durant cette date, chez ses beaux-parents, évènement lui permettant d’être sauvé miraculeusement du massacre, parce que tout simplement, il a rejoint Oran pour des raisons professionnelles.

«Le lendemain, j’ai dû rejoindre à la hâte ma famille, en m’approchant du seuil de la porte de mes beaux parents, mais, Dieu merci, ajoute-t-il, c’est probablement l’un des premiers durs moments de mon existence, lorsque je me suis rendu compte que toute ma famille était épargnée, mais quelle fut ma grande douleur de voir la vérité de cette violence du terrorisme jamais dite à ce jour, trois villages ont été décimés durant cette tragique nuit du début de l’an 1998.»

Le nombre de victimes de ce massacre était de l’ordre d’un millier de personnes égorgées ou mutilées sans aucune exagération, selon certaines sources autorisées. «Un regard de tristesse, un visage de misère, car ils savaient que le cauchemar allait continuer et que personne ne sera sauf», nous dit cette femme octogénaire qui ne peut en aucun cas oublier les personnes qui lui sont très chères disparues lors de cette tragédie noire. Trois villages de la région d’Oued Mina ont été décimés par le tristement groupe sanguinaire du GIA. Ramka et Had Chekala hantent toujours les vivants, dix-neuf ans après ; que reste-t-il de la sanglante semaine du nouvel an de 1998. La loi de la réconciliation nationale prônée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a rendu le sourire aux Algériens. Le reste de l’histoire est connu par tout un chacun des portes à El-Matmar, en passant par Jdiouia, Oued R’hiou, Mazouna. Oued Djemaâ, des événements qui restent à jamais gravés dans la mémoire collective de la population de cette région et au-delà du nombre des tombes creusées, exacerbe toutes les passions. Évoquer aujourd’hui les tueries de Ramka et Had Chekala, en allant à la rencontre des acteurs du drame, n’était pas chose aisée puisque le devoir de mémoire se lit sur tous les visages des personnes de cette région que nous avons rencontrées. Une réalité dure à faire ressortir. Pour ces orphelins, l’oubli est une arme pour un combat de tous les jours lorsque l’obligation de se réinsérer dans la société devient plus que vital. Ramka, une commune située dans la wilaya de Relizane. Ramka à douze km environ d’Ammi-Moussa. Dix- neuf sept ans après, que reste-t-il de la sanglante semaine du nouvel an de 1998. Telle est la grande question à laquelle on a essayé d’apporter les éléments de réponse, même si la blessure est profonde et les stigmates de cette sanglante barbarie sont toujours d’actualité de cette nuit de Ramadhan 4 janvier 1998 qui, juste après la rupture du jeûne, cette bande de terroristes, guidée par le notoire chef terroriste Antar Zouabri, abattu en 2002, ont attaqué quelques douars relevant de la commune de Ramka, Souk El-Had, Aïn Tarek et Had Chekala, dans la wilaya de Relizane. Des populations innocentes ont été entièrement massacrées par cette bande sanguinaire qui a semé la mort partout. Des centaines de citoyens ont été massacrés aux armes à feu, et d’autres encore égorgés pour n’épargner, enfin de compte, aucun des douars de Sahanine, Béni Slimane, Ouled Mohamed, El-Hadjael, Ouled Sidi Amrou et Souih. En plus du massacre des citoyens, les hordes sauvages ont enlevé 11 jeunes filles toutes mineurs, qui ont été ensuite violées l’une après l’autre. Pour rappel, les terroristes, après avoir tué les innocentes victimes à l’intérieur de leur domicile profitant de la nuit, ont incendié toutes leurs maisons, avant de prendre la fuite et de s’emparer de leurs objets de valeur. Après l’élection d’Abdelaziz Bouteflika à la magistrature suprême du pays, l’espoir renaît et le retour à la paix civile prend forme après l’adoption de la charte de la concorde et de la réconciliation nationale.

Les populations sont revenues à leurs terres et à leurs habitations, qu’elles ont quittées sous la menace et la peur ; aujourd’hui la vie a repris dans ces hameaux et les terres agricoles de cette région, qui s’étendent à perte de vue, sont cultivées par leurs propriétaires qui font tout pour effacer de leur esprit ces moments cauchemardesques et ouvrir une nouvelle page vers le renouveau et la prospérité. Les habitations, qui n’étaient que des constructions précaires en chaume et en terre cuite, sont aujourd’hui des maisons en béton qui n’ont rien à envier à celles des villes, après le lancement du programme de résorption de l’habitat précaire et l’aide à l’habitat rural ; des mesures décidées par le gouvernement pour la fixation de la population afin d’aspirer à une vie meilleure et décente. Certains, originaires de la région, étaient très jeunes au moment des faits. S. N. avait sept ans à l’époque, dix-huit ans plus tard, il ne se souvient même pas du nom de son douar.

Il ne veut pas se rappeler. On a tout de suite compris que la blessure est indélébile dans le cœur de cet adolescent, K. D., victime de la tragédie et blessé lors de l’incursion terroriste ; il perdra trois de ses frères, ainsi que sa mère passés à l’arme blanche. On a ressenti un refoulement, il était très dur pour nous d’arracher les mots de leur bouche, ils veulent tout oublier, pour ne penser qu’à l’avenir. L’évocation des tueries de Ramka, en allant à la rencontre des acteurs du drame, n’est pas sans risque, puisque le devoir de mémoire se retrouve aux premières lignes d’un vrai drame. Une réalité que l’on perçoit dans les propos des victimes du terrorisme. Dix-huit ans après, les stigmates marquent toujours les esprits et les corps. Vivant dans des conditions meilleures à Ramka, la vie a repris le dessus.

A. est un miraculé des massacres de Had Chekala. Il a perdu la majorité de sa famille et une partie de son crâne, mais il a tenu à nous rappeler que même s’il est difficile d’oublier ses proches parents massacrés dans cette tuerie, il est nécessaire d’oublier pour revivre, lui qui a été laissé pour mort, il est découvert baignant dans son sang, protégé par les cadavres de ses quatre sœurs. Il sera hospitalisé pendant douze mois au Centre hospitalo-uni versitaire d’Oran, et se dit qu’il est triste et meurtri d’avoir perdu les siens, les amis et les proches, lors de cette nuit maudite de la tuerie. Son mutisme en dit long sur ce qu’il ressent, mais il est vivant, et c’est l’essentiel. Tout a changé en bien autour de lui, les projets de développement local ont fait que cette tragédie, accentuée par l’absence du deuil qui affecte, jusqu’à nos jours, certaines familles de la région, a été vite oubliée, car l’oubli est une arme d’un combat de tous les jours et toute stèle érigée à la mémoire des tombes creusées, une volonté de commémorer chaque année les morts. Une manière comme une autre de tourner la page, sans pour autant la déchirer et la jeter au fond de l’oubli.

Tel est le message de la population de Ramka et de ses deux autres douars. La paix et la réconciliation nationale proposées se sont inscrites dans la poursuite de l’effort, pour que les habitants de Ramka et de Had-Chekala (Relizane) puissent rejoindre leurs terres qu’ils ont quittées depuis 1998, motivés par les efforts de développement visant à améliorer leurs conditions de vie. Nombre de structures, en mesure d’apporter le bien-être et un meilleur cadre de vie aux habitants de ces localités, ont été créées.

La commune de Ramka a complètement tourné la page de ce douloureux souvenir des massacres terroristes. On a le lycée, avant l’établissement plus près était à Ammi Moussa, coûtant 60 DA pour s’y rendre chaque jour. L’eau n’arrivait qu’une à deux fois par semaine et coule une demi-heure seulement. Plus maintenant, puisque l’eau est courante presque tous les jours, l’histoire des citernes à 900 DA est révolue. Les fruits de la réconciliation nationale reviennent dans la bouche de chaque habitant que nous avons approché.

A. Ghomchi