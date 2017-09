Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale

La décennie noire a marqué plus que jamais la mémoire des Algériens. Des dizaines de milliers de morts, des villages abandonnés sous les menaces terroristes. Une étape qui a vu des sanguinaires sans foi ni loi semer la terreur chez les populations en interprétant la religion comme motif de leurs actes ignobles. C’était une période dure, sanglante et durant toute la décennie le fardeau pesait lourd sur le moral des Algériens. Des régions se sont transformées en fiefs pour ces «fous de religion», ces terroristes qui écumaient de plus en plus les régions à l’instar des localités de la wilaya de Jijel dont les maquis ont été infestés alors que les populations désertaient leurs maisons et venaient s’installer en ville pour fuir les assassinats, les viols et les actes abominables. Jijel qui se trouvait à la limite de Bejaia s’est transformée en zone inaccessible. Des faux barrages sur les routes de Ziama ; Texanna jusqu’à Jijel étaient dressés au quotidien. Des centaines de personnes empruntant cet axe routier ont fait les frais durant leur déplacement. Les villages étaient désertés, les maisons ont été occupées par ces terroristes durant plusieurs mois. La peur s’est instaurée et le pays était entre les mains d’une catégorie de personnes qui voulaient le mettre à genoux. Seul le langage de la terreur, de la mort, du sabotage et de la destruction habitait la tête de ces terroristes. Mais grâce à la volonté inébranlable des hommes qui sont restés debout et qui avaient l’amour de la patrie honorant le serment des martyrs qui ont libéré l’Algérie du joug colonial, l’espoir commençait à renaître de ses cendres. Le pays devait impérativement sortir de ce chaos. Toutes ces années de feu et de sang, les Algériens ont résisté jusqu’à abattre l’hydre terroriste et sa folie meurtrière. Les militaires, les policiers, les gendarmes, les enseignants, les intellectuels, les journalistes, les écoliers et étudiants, les hommes de culture, toutes les catégories sociales ont tenu et rendu coup pour coup, chacune dans son domaine. Le terrorisme a été vaincu, mais a laissé des séquelles. Face à cette situation qui endeuille au quotidien le peuple, et pour épargner davantage des vies humaines, le Président de la République a tendu la main appelant les terroristes qui ont endeuillé la pays à abandonner la violence et retourner à la vie normale dans leurs familles. Les Algériens qui ont souffert de cette tragédie ont compris l’appel du Président de la République car le pays se construit ensemble loin des tragédies ; de la haine et de la violence. Les terroristes qui ont rejoint les maquis ont compris que leur action ne servait ni leurs intérêts, ni leur famille, ni le pays, qu’ils étaient des criminels aux yeux des Algériens qui les combattaient. Malgré les douleurs immenses et le sentiment de haine qui a gonflé leur cœur, les Algériens ont accueilli avec sérénité l’appel du Président pour une réconciliation nationale. Une lueur d’espoir pour que l’Algérie soit épargnée des mains de ces terroristes. Un appel suivi par une action collective des Algériens à s’exprimer à travers le vote pour dire « oui » à la réconciliation nationale, oui à la paix. C’était le 29 septembre 2005. Un jour qui traça une étape historique dans la construction du pays. Une chance offerte à ces terroristes, d’abandonner leurs aventures sanguinaires et de revenir à la raison. Le retour d’écoute n’a pas tardé à se dessiner chez les terroristes qui ont compris le sens du message, ils savaient pertinemment que c’était une chance, que le pays avait pleinement les capacités à mettre hors d’état de nuire leurs actes abominables. Dès lors, et pour la première fois des dizaines de terroristes, de la wilaya de Jijel, se sont rendus aux services de sécurité, déposé leurs armes et rejoint la société algérienne. Reprendre la vie familiale et mettre fin à la violence. Les actions des repentis se poursuivaient de plus en plus. La haine a cédé la place à l’entente nationale. Les régions de Jijel, Bordj Mira, Laalam et autres totalement désertées et abandonnées ont repris vie par le retour des villageois. Un plan de développement et de relance a été tracé, le développement économique et social a gagné ces villages démunis. Les écoles, les centres de soins ont repris leurs activités. Des routes ont été tracées, des villages électrifiés, le gaz a été raccordé à des dizaines de foyers.

Douze années après, l’Algérie a enregistré un développement économique et social tous azimuts. Les régions qui ont servi de fiefs aux terroristes ont complètement changé. La paix, la stabilité, le développement et le cadre de vie idéal offerts aux populations se conjuguent au quotidien. Toutes ces communes qui ont repris une vie normale après la réconciliation nationale ont bénéficié des programmes de développement dans tous les secteurs. Des écoles, des universités, des hôpitaux sont réalisés en un temps record. Des routes ont permis le désenclavement des régions. Les réformes mises en place dans les secteurs de la justice, de l’administration locale et les collectivités ont permis à tous les Algériens de bénéficier des avantages et des procédures allégées dans le traitement de leurs affaires. Il va sans dire que la réconciliation a été une étape très importante qui a épargné le pays d’un bain de sang mais aussi qui a anéanti les desseins inavoués des énergumènes qui voulaient voir l’Algérie s’effondrer. L’appel du Président de la République pour la réconciliation nationale a été un modèle pour beaucoup de pays qui souffrent des actes terroristes. De même la volonté et la lutte implacable sans relâche menée par les jeunes de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité contre les poches terroristes, qui s’entêtent à bénéficier des mesures et avantages de la loi sur la réconciliation nationale, demeure un exemple de bravoure et de fierté pour les Algériens.

M. Laouer