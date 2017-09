Deux contrebandiers arrêtés à Bordj Badji Mokhtar et à Biskra

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire, ont intercepté, le 27 septembre 2017 à Bordj Badji Mokhtar (6e RM) et Biskra (4e RM), deux contrebandiers et saisi trois camions chargés de (68.160) litres de carburant et 4.742 litres d’huile de table. En outre, à Tlemcen, et Ain Témouchent (2e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières, «ont saisi 63 kilogrammes de kif traité et 3.313 unités de différentes boissons, tandis que 5 individus en possession de 3 fusils de chasse et 26.550 cartouches de différents calibres ont été appréhendés à Bouira, Batna et Oum El Bouaghi».

D’autre part, des Garde-côtes «ont déjoué à Annaba et Skikda (5e RM), des tentatives d’émigration de 83 personnes à bord d’embarcation de construction artisanale, alors que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Adrar.

Un terroriste se rend à Skikda

Grâce aux efforts des forces de l’Armée nationale populaire, le dangereux terroriste dénommé Ch. Mohamed, dit Yaakoub, s’est rendu, ce matin du 29 septembre 2017, aux autorités militaires de la wilaya de Skikda/5e Région militaire en sa possession un fusil semi-automatique de type Seminov et une quantité de munitions. Ledit terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2002, était un chef criminel d’un groupe terroriste, précise la même source.

«Ces résultats réitèrent l’efficacité de l’approche adoptée par l’Armée nationale populaire pour l’éradication du fléau du terrorisme et pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays.»

Quatre narcotrafiquants et un contrebandier interceptés à l’ouest et au sud

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, le 28 septembre 2017 à Aïn Témouchent/2e RM et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, quatre narcotrafiquants et saisi 7 kilogrammes de kif traité et 4.990 comprimés psychotropes, tandis qu’un contrebandier a été arrêté à bord d’un camion chargé de 15.552 unités de différentes boissons à Ouargla/4e RM. «Par ailleurs, des unités de Garde-frontières ont déjoué à Souk Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM, des tentatives de contrebande de plus de 21.528 litres de carburant, tandis que des Garde-côtes ont déjoué à Annaba, El Kala/5e RM et Ain-Temouchent/2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 47 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale.