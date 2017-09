Conférence sur le terrorisme en Afrique du Nord : L’Algérie a grandement contribué à l’affaiblissement des groupes extrémistes

Le directeur général de l’Institut national d’études de stratégie globale (Inesg), Lyes Boukraa, a estimé, jeudi dernier à Alger, qu’«aujourd’hui le terrorisme est en crise», car ce phénomène transnational «n’a pas un terrain approprié, de plus il s’est fragmenté».

D’autres facteurs et éléments l’ont affaibli mais en revanche il conserve encore «un noyau dur», selon Lyes Boukraa. Lors d’une conférence organisée à l’Institut national d’études de stratégie globale (Inesg) sur «le terrorisme en Afrique du Nord : d’Aqmi à Daech», M. Boukraa a rappelé que les pays souffrent du terrorisme depuis des années, dont «l’Algérie, l’Irak, la Syrie, et la Libye», il indiquera que la génération du terrorisme en Libye et en Irak «provient après les attaques militaires occidentales». Il a mis en garde contre le fait d’attiser les niches du terrorisme dans ces deux pays par des interventions militaires, car en Libye, par exemple, des efforts ont été faits pour recouvrir la sécurité, et cela revient aux «déploiement d’énergie de certains pays, à leur tête l’Algérie pour le renforcement de la sécurité dans la région du Sahel, des efforts qui ont grandement contribué à l’affaiblissement des groupes extrémistes qui tentent de se réorganiser de nouveau.»

Pour sa part, le professeur en relation internationales de l’université américaine au Maroc a tenu à préciser que le terrorisme est «une idéologie qui se forme à l’aide d’un bourrage de crânes avec des idées mal interprétées». De plus, «le terrorisme profite du vide de l’économie», mettant en garde contre, entre autres, «la contrebande et la drogue qui prend de l’ampleur dans les pays du Sahel».

Sur la base de son expérience et de ses études sur le terrain, le conférencier a indiqué qu’il existe une «littérature du terrorisme» dans les pays du Sahel.

De plus, ce qui est dangereux c’est le rôle de l’internet et son utilisation dans le soutien des groupes terroristes et leur embrigadement et recrutement. Il indiquera que plus 7.000 Africains font partie de ce qui est appelé Daech, dont 200 Algériens, et ce dernier chiffre est «minime» par rapport à d’autres nationalités.

Lors de son allocution, le spécialiste du terrorisme au Sahel a rappelé l’évolution de ce phénomène dans le monde, devenu de plus en plus féroce et inhumain.

Dans ce contexte, il a rappelé la filiation entre El Qaeda et Daech et la fusion avec les autres groupes terroristes, et le développement de l’idée de ce qui est appelé faussement «djihad», considérant qu’il y a «une nuance et une différence» entre El Qaeda et Daech, tout en précisant que Daech est apparu dans le sillage de ce qui est conventionnellement appelé «le Printemps arabe», qui a ciblé les régimes arabes en place.

Les participants à cette rencontre ont posé des questions sur l’avenir du terrorisme dans le monde, insistant sur sa dangerosité quand on sait notamment qu’avec un «simple couteau» on peut perpétrer une affreuse attaque terroriste.



M. Djalil Lounès a indiqué que les efforts de certains pays, à leur tête l’Algérie, pour le renforcement de la sécurité dans la région ont grandement contribué à l’affaiblissement des groupes extrémistes qui tentent de se réorganiser de nouveau...

Hichem Hamza