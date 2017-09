19e réunion des Pays Exportateurs de Gaz : Une opportunité pour se concerter

La 19e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (Gas Exporting Countries Forum-GECF) se tiendra, le 4 octobre à Moscou. Cette importante rencontre se déroulera, en présence du ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni. Il s’agit d’une réunion importante, surtout qu’elle constituera certainement une opportunité à certains hauts responsables des pays producteurs de gaz et de pétrole pour se concerter sur des questions liées, entre autres, à l'économie mondiale et à l'industrie mondiale du pétrole et du gaz. Aussi, elle va leur permettre de mettre l’accent sur la prochaine réunion des pays producteurs de pétrole, prévue en novembre. Et de rappeler à cet effet que les prix du pétrole se sont effondrés depuis juin de l'année 2014, et cela en raison d'une surabondance de la production et d'une faible demande. On constate que ce marché a commencé progressivement à se rééquilibrer, surtout après l'entente entre pays Opep et non-Opep sur les réductions de la production. Donc, la prochaine rencontre de l'Opep discutera de la prolongation des réductions de production qui ont stimulé les prix et de la possibilité d'imposer des quotas de production à tous les membres du cartel.

En effet, dans un communiqué, dont une copie nous a été remise, le Forum du GECF, en ligne avec les objectifs statutaires, œuvre à favoriser le dialogue entre les producteurs de gaz et les pays consommateurs, afin d’assurer la stabilité et la transparence du marché gazie, et un prix équitable pour les intervenants sur ce marché. Il est aujourd’hui la seule plate-forme d’échange et de coopération entre pays producteurs et exportateurs de gaz. Le GECF regroupe ainsi des pays qui, ensemble, détiennent plus des deux-tiers des réserves gazières de la planète. Les Statuts du Forum stipulent que les objectifs stratégiques de cette Organisation sont de soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel et leur capacité à planifier et à gérer, de façon autonome, le développement, l'utilisation et la conservation des ressources en gaz naturel, de façon durable, efficace et respectueuse de l'environnement, au bénéfice de leurs peuples. S’agissant de la Réunion ministérielle le GECF, souligne le communiqué, «est l’instance suprême et se réunit une fois par an en réunion ordinaire. Le Conseil exécutif, composé des représentants nommés par les pays membres, est chargé, notamment de diriger la gestion des affaires du Forum et la mise en œuvre des décisions de la Réunion ministérielle». Il y a lieu de noter que ce forum est une organisation intergouvernementale créée, lors de la 8e session du Forum informel des mêmes pays, tenue à Moscou en décembre 2008. Il est actuellement composé de 12 pays membres, en l’occurrence l’Algérie, la Bolivie, la Guinée équatoriale, l’Égypte, l’Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinidad et Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela, ainsi que de 7 pays observateurs, à savoir l’Irak, le Kazakhstan, la Norvège, Oman, les Pays-Bas, le Pérou et l’Azerbaïdjan.

Makhlouf Ait Ziane