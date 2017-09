La SNTF et la BNA signent une convention commune de crédit : Poursuivre le programme de modernisation

Le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane, ainsi que le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, ont présidé, hier, la signature d’une convention de financement de 58,52 milliards de dinars entre la Banque nationale d'Algérie (BNA), et la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF).

Le document a été paraphé par le directeur général de la SNTF, Yacine Bendjaballah, et Achour Abboud, président-directeur général de la BNA. Ce document permettra le financement de projets de développement et de modernisation de cette entreprise publique de transport. Prenant la parole le PDG de la Banque nationale d’Algérie a fait savoir que l’objet de la convention de crédit porte sur la mobilisation d’un montant de 58,52 milliards de dinars algériens, à un taux d’intérêts bonifiés de 1,5% et d’une durée de remboursement qui s’étalera sur 30 ans, dont 10 ans de différé.

M. Achour Abboud affirme que le montant représente le reliquat de l’enveloppe de financement accordée en date du 28/11/2011 par le conseil interministériel d’un montant de 120 milliards de dinars algériens dont une première tranche de 61,48 milliards de dinars est en cours d’utilisation. «Le financement mis en place en consortium avec l’ensemble des banques publiques, dont la BNA en qualité de chef de file, bénéficie de la bonification du taux d’intérêts ainsi que la prise en charge par le Trésor public des intérêts durant toute la période différée», a-t-il précisé.

M. Abboud a souligné, par la même occasion, la volonté de la BNA à poursuivre sa participation active au développement de l’économie nationale à travers l’accompagnement des grands projets prioritaires et structurants, s’inscrivant dans la concrétisation objective et stratégique arrêtés par les pouvoirs publics. Pour sa part le directeur général de la SNTF, M. Yacine Bendjaballah, a affirmé que ce prêt permettra de financer la deuxième phase du programme de modernisation 2020-2025 de la SNTF. «La SNTF préconise un nouveau plan de modernisation qui a pour objectif d’atteindre le seuil des 60 millions de voyageurs transportés et 17 millions de tonnes de fret par an, et ce à partir de 2020. Ce prêt permettra d’atteindre cet objectif et de parachever la modernisation du rail», a-t-il dit. Il s'agira, selon lui, de financer l'acquisition de nouveaux trains, des pièces de rechange, la réparation et la remise en service des trains accidentés, la réhabilitation et la modernisation de 30 locomotives diesel et électriques, l'entretien des nouvelles lignes réceptionnées et l'acquisition des équipements de signalisation (ERTMS).

Sur ce point, on apprend que la première tranche du crédit octroyé à la SNTF a été consacrée à l'achat de 30 locomotives et de 380 wagons pour le transport du phosphate et la réhabilitation de 202 wagons pour le transport des voyageurs ainsi que l'acquisition de 17 trains.

Pour rappel, il est prévu l`acquisition de 17 trains de voyageurs bi-modes (diesel et électrique) du type Coradia en 2018 dont le contrat a été signé avec le constructeur français Alstom pour un montant global d'environ 200 millions d'euros.

Concernant la réhabilitation, elle se fait avec l’assistance technique du groupe américain General Electric International (GEI) pour un délai de réalisation de 28 mois (à partir de 2015) pour un coût de 20,2 millions de dollars.

M. Bendjaballah a fait savoir, dans se sens, qu’en 2016, la SNTF a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard DA pour le transport de 3,5 millions de tonnes de marchandises, tandis que dans le transport de voyageurs, son chiffre d'affaires a été de deux milliards de dinars pour le transport de 38 millions de voyageurs.

L'entreprise prévoit, pour 2017, le transport de 9,5 millions tonnes de marchandises (chiffre d'affaires de 4 milliards DA) et de 46 millions voyageurs (2,4 milliards DA), et vise un objectif de transporter de 17 à 18 millions de tonnes de marchandises entre 2019 et 2020.

Evoquant la perturbation du trafic des trains qu’a connue Alger mercredi dernier, le directeur général a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une grève mais juste d’un «malentendu» entre les personnels de conduites et leurs responsables «c’était juste un petit malentendu qui a été réglé au bout de 20 mn. D’ailleurs, le trafic ferroviaire a repris normalement dès 7h30, le même jour», a-t-il indiqué.

Sarah A. Benali Cherif