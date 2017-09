Partenariat ASAL - ministère de l’environnement : espace commun

Une convention de partenariat entre le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, et l’Agence spatiale algérienne (ASA) a été signée jeudi dernier au siège du ministère. L’accord vise à mettre à la disposition des organismes relevant du département de l’environnement, tous les outils et produits spatiaux développés par l’ASA pour assurer un contrôle semi-permanent de l'environnement.

Signée par la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelable, Fatma-Zohra Zerouati, et le directeur général de l’ASA, Azzedine Oussedik, cette convention prévoit d’instaurer une coopération entre les deux parties pour l'utilisation, de manière optimale, les technologies spatiales et leurs applications dans les processus de conception, d'étude et d'exécution des grands projets pour la protection de l'environnement et le développement durable.

S’exprimant à cette occasion, Mme Zerouati a relevé l'importance particulière des nouvelles technologies dans le contrôle et le suivi des problèmes écologiques, ajoutant que la signature de cette convention contribuera amplement à la conception d'études et la bonne exécution des projets pour la protection de l'environnement. Les outils et produits spatiaux permettront, faut-il le préciser, la réalisation des cartographies et le suivi de la végétation, le contrôle des systèmes environnementaux, ainsi que le suivi des indicateurs de mesures liées aux changements climatiques et à leur impact.

L’imagerie satellitaire constitue un outil d’aide à la décision nécessaire pour le suivi de l’extension urbaine et les changements pouvant avoir un impact sur l’environnement. Dans ce cadre, l’analyse diachronique (à deux dates) basée sur l’exploitation des images des satellites d’observation de la Terre, constitue un moyen efficace de cartographie des changements dans les milieux urbains et naturels.

A ce propos, M. Oussedik a expliqué qu'à la demande du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelable, l’ASA mettra à contribution l'outil spatial, dont les images satellitaires, le système d'information géographique et le traitement de ses images pour permettre aux services de ce département ministériel de disposer d'informations utiles sur la réalité du terrain en termes d'environnement et du développement durable, dans l'objectif d'assurer un contrôle semi-permanent de l'environnement.

Il y a lieu de rappeler que l’Algérie a réussi à lancer trois satellites, Alsat-1b Alsat-2b et Alsat 1N, le 26 septembre 2016 par le lanceur indien PSLV C-35 depuis le site de Sriharikota du centre spatial de Satich Dhawan en Inde. Ces satellites, réalisés et testés par des chercheurs algériens sélectionnés du centre de développement CDS d’Oran, ont coûté près de 11 milliards de dinars. Ils s’inscrivent dans le cadre du programme spatial algérien, horizon 2020, et ils sont dédiés au renforcement des capacités de l’Algérie en matière d’observation de la Terre.

Il s’agit de trois instruments stratégiques spécialisés dans la protection de l’environnement, des différents écosystèmes naturels, et l’observation des phénomènes de la désertification. Ils seront également dédiés à la cartographie de l’occupation des sols, à l’aménagement des territoires et du littoral, à la prévention et la gestion des risques naturels tels que les inondations, les feux de forêt et la désertification.

Salima Ettouahria