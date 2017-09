La ministre de l’Éducation nationale a affirmé que «des insuffisances et des dérapages» ont été relevés, cette année, dans l’opération de distribution des livres scolaires, en dépit de tous les efforts consentis en amont par l’Office national des publications scolaires (ONPS).

Mme Nouria Benghabrit qui s’exprimait, jeudi, lors de la conférence régionale sur le livre scolaire, a en effet déclaré que «le ministère a relevé des dérapages dans l’opération de vente des livres scolaires qui ont été vendus, notamment dans des hangars, au niveau des marchés et sur Internet, à des prix supérieurs à la valeur fixée». «Cela est inacceptable», a tancé la ministre mettant en exergue que cela s’est produit «au moment où l’Etat s’emploie à mettre à disposition cet outil pédagogique à des prix raisonnables».

L’Office national des publications scolaires a, faut-il le rappeler, souligné que «les prix des livres scolaires appliqués en 2016 restent en vigueur pour la rentrée scolaire 2017-2018» précisant que les prix des nouveaux livres de 3e et 4e année du cycle primaire et de 2e et 3e année du cycle moyen ont baissé par rapport à l’année scolaire 2016-2017. Cette année, les livres de 3e année primaire sont affichés à 1.650 DA contre 1.770 DA l’année précédente. Ceux de la 4e année primaire sont vendus à 2.090 DA contre 2.350 DA en 2016, a précisé l’ONPS dans le même communiqué publié au début du mois courant, signalant également que les livres de la 2e et 3e année du cycle moyen sont respectivement concédés à 1.778,21 DA contre 2.015 DA en 2016, et à 1.808,43 DA contre 2.385 DA l’année précédente. Lors de son allocution prononcée à l’occasion de la conférence régionale sur le livre scolaire —laquelle conférence a regroupé les représentants de 14 wilayas outre les responsables des centres de distribution du livre scolaire relevant de l’ONPS—, la ministre de l’Education nationale a aussi fait remarquer que l’ONPS a organisé cette année des expositions de vente des livres scolaires de même qu’il a étendu le réseau des librairies agréées pour la vente du livre scolaire en plus de ses points de vente habituels. Poursuivant ses propos, elle signale que les insuffisances enregistrées concernent en fait «des disparités entre les wilayas et entre différents établissements dans une même wilaya». Aussi et tout en mettant en relief l’importance et l’impérieuse nécessité d’une coordination optimale entre les différents services concernés par la distribution du livre scolaire, la ministre a mis l’accent sur le fait que «c’est près de 70 millions de livres qui ont été imprimés par l’ONPS, cette année».

D’autre part, en réponse à une question relative à la distribution du livre de mathématiques de deuxième année du cycle moyen, Mme Benghebrit a affirmé que sa distribution avait été retardée car l’Inspection générale de la pédagogie a demandé sa révision, assurant que ce livre sera dans les écoles à partir du 1er octobre. S’exprimant par la suite, en marge des travaux de la conférence et en réponse à une question relative à la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de lever le gel sur les projets du secteur de l’éducation, la ministre s’en est félicitée, estimant qu’«il s’agit d’une décision judicieuse à même de régler le problème de la surcharge des classes dans plusieurs wilayas, notamment à Alger-Ouest où l’on recense cette année 10.000 nouveaux élèves issus des familles relogées récemment ».



Les dates des examens connues



Remarque importante à retenir par ailleurs, les dates du BAC, du BEM et de l’examen de fin de cycle primaire sont désormais connues. En effet, le ministère de l’Education nationale vient d’annoncer les dates des examens scolaires pour les trois cycles au titre de l’année scolaire 2017-2018. Ainsi, les épreuves du baccalauréat auront lieu du dimanche 3 au jeudi 5 juin 2018, l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) se déroulera du lundi 28 au mercredi 30 mai 2018, alors que l’examen de fin de cycle primaire a été fixé au 23 mai 2018, indique le ministère dans un communiqué rendu public, mercredi dernier.Aussi, il a été annoncé, via un autre communiqué publié jeudi, l’ouverture des inscriptions pour les candidats aux examens scolaires. Le département dirigé par Mme Nouria Benghebrit a ainsi fixé la période des inscriptions à ces examens nationaux du 9 octobre au 9 novembre 2017 pour le baccalauréat, et ce, à travers le site internet http://bac.onec.dz. «Pour les examens de l’enseignement secondaire et primaire, les inscriptions sont prévues du 15 octobre au 15 novembre 2017, via le site http://bem.onec.dz pour le secondaire et http://cinq.onec.dz pour le primaire», indique la même source.

Soraya Guemmouri