éLECTIONS LOCALES 2017

Seconde révision annuelle des listes le 2 octobre

La seconde révision annuelle des listes électorales pour l’année 2017 est prévue du 2 au 31 octobre, annonce le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.



Le département de Bedoui explique en effet dans un communiqué de presse publié sur son site web que cette mesure concerne tous les citoyens non inscrits sur ces listes et âgés de 18 ans révolus le 31 décembre prochain. Ils sont priés de demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence. La même source rappelle que les électeurs ayant changé de résidence doivent se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence laquelle est tenue de prendre en charge la procédure de radiation et d'inscription. «La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre la résidence », ajoute le communiqué du ministère qui précise que les bureaux chargés des élections au niveau des communes sont ouverts à cette occasion tous les jours de la semaine de 9h, à 16h30, excepté bien évidemment du vendredi. Ce sera donc au total la 4e révision des listes électorales que notre pays a connu au cours de cette année de 2017. Les deux dernières révisions étaient, souvenons-nous, exceptionnelles et motivées par la tenue des élections législatives du 4 mai et des locales du 23 novembre prochain. Pour la première opération, le fichier électoral s’est élevé à un peu plus de 23,2 millions d’électeurs. Quant à la seconde révision exceptionnelle, ouverte, pour rappel, du 30 août au 13 septembre, et même si les chiffres demeurent provisoires en attendant la fin de la période des délais (6 octobre), l’opération a débouché 691.727 nouveaux inscrits dont 49.170 ont atteint 18 ans, l’âge légal pour pouvoir voter, 210.579 ayant changé de lieu de résidence et 412.774 sont ceux qui peuvent exercer ce droit constitutionnel mais qui n'ont jamais été inscrits. En revanche, on compte la radiation de 360.291 personnes dont 63.725 pour décès, 118.031 d'inscrits qui cumulaient des inscriptions, 173.186 personnes suite à un changement de lieu de résidence et 1.278 inscrits qui ont perdu la qualité d'électeur. Soit au final un rajout de 331.436 personnes qui viendront s’ajouter aux 23,2 millions d’électeurs.

S. A. M.



Tizi Ouzou

Les indépendants en force

Les candidats indépendants à Tizi-Ouzou ont présenté 34 listes de candidatures aux Assemblées populaires communales (APC) et deux listes à l’Assemblée populaire de wilaya (APW), selon des chiffres communiqués par la direction locale de la réglementation et des affaires générales (DRAG).

Ce nombre de candidatures des indépendants aux APC est identique à celui des élections locales de novembre 2012, faut-il le signaler. Concernant le nombre de listes indépendantes en lice pour l’élection de l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou, celui-ci est arrêté à deux listes parmi un ensemble de onze listes déposées à la DRAG. Ces deux listes indépendantes sont pilotées par deux ex élus des partis RCD et FFS, respectivement Nacer Hadj Said pour la liste « Alternative citoyenne » et Smail Kecili pour la liste Indép-Izouran.

Selon le communiqué de la DRAG, le nombre de dépôt de listes de candidatures aux APC est de l’ordre de 345 listes, dont 60 par le FLN, 57 par le RND, 62 par le RCD, 62 par le FFS, 22 par le PT, 20 par le MPA, 5 MEN, 4 HMS, 1 PVN, 16 alliance TEJ, 34 indépendants, 1 FAN et une liste présentée par Talaie Houriat. Pour l’élection des membres de l’APW, la DRAG a fait état de 9 listes déposées par neuf partis politiques, à savoir le FLN, RND, RCD, FFS, MPA, HMS, PT, MEN et Alliance TEJ, et deux autres listes indépendantes, en l’occurrence Alternative citoyenne et Indép-Izouran. Les listes de candidatures des neufs partis à l’APW sont conduites par Malik Hessas (RCD), Idir Ikken (RND), Kamel Ougmat (FLN), Youcef Aouchiche (FFS), Dalil Belaid (HMS), Mohamed Meziani (PT), Mouloud Chabouni (MPA), Mme Hamdi (Alliance TEJ) et Rabah Mahrez (MEN).

Bel. Adrar

Front El-Moustakbal

Des listes dans 39 wilayas et 803 communes

Le président du Front El-Moustakbal a annoncé, hier, à Alger, la participation de sa formation politique aux élections locales prévues le 23 novembre prochain, au niveau de 39 wilayas et 803 communes. M. Abdelaziz Belaid a indiqué, lors d'une conférence de presse animée au siège de son parti, que le Front participera a expliqué la défection de son parti dans les autres les wilayas par «les entraves enregistrées dans l'opération de collecte des signatures d'une part et aux conditions de signature du formulaire, qui se fait exclusivement au niveau des APC d'une autre part». A cet effet, il a évoqué les «difficultés » rencontrées par le Front durant l'opération de collecte des signatures, en raison de «l'influence» de l'argent, citant «les répercussions négatives» de ce phénomène sur la vie politique et le processus démocratique en Algérie. Concernant la composante de sa formation lors des prochaines élections, M. Belaid a dit que la moyenne d'âge de ses candidats est de 46 ans, soulignant que le doyen des têtes de liste de sa formation avait 62 ans tandis que le benjamin est âgé de 29 ans. «Le Font El-Moustakbal compte parmi ses candidats des universitaires avec 28 têtes de liste notamment aux niveaux des APW sur un total de 39 listes», a-t-il précisé. Belaid a abordé par ailleurs le processus de sélection des têtes de listes de sa formation politique, affirmant que celui-ci s'est «déroulé dans un climat démocratique». Apres avoir indiqué que c'est la «base populaire» de sa formation qui a choisi les candidats, il a exprimé le souhait de voir son parti enregistre des résultats «positifs» notamment au niveau des APC. Belaid a rappelé les principes du Front El Moustakbal visant à opérer «un changement serein» pour édifier un état fort où règne la justice sociale, appelant les acteurs politiques à contribuer à la recherche de solutions collectives à la situation économique difficile que traverse le pays. «La principale cause de la dégradation de la situation économique est due à une mauvaise gestion», a-t-il asséné sans omettre de citer le volet financier, d'où l'importance de la formation et de la qualification de l'élément humain. Abordant la question de la transparence et de la régularité des élections, M. Belaid a réitéré sa demande relative à la formation de commissions indépendantes, élues par le peuple, chargées de superviser les différentes étapes de l'opération électorale, partant de la révision du fichier national du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats des élections, insistant sur la nécessité de permettre aux citoyens de « «surveiller» les élections. APS



Hommage au premier président de l’APC de Sidi Bel-Abbès

Un exemple de dévouement



Un vibrant hommage a été rendu ce week-end au premier président de l’APC de Sidi Bel Abbès, le regretté Dr Abdelkader Hassani à l’occasion du 97e anniversaire de sa naissance. Au cours d’une cérémonie organisée au niveau de l’hôtel Beni Tala, l’opportunité était offerte évidemment pour retracer le parcours du militant de la première heure et d’aborder les différents postes de responsabilité qu’il a assumés avec dévouement et abnégation marquant de facto son passage pour devenir le repère de la cité de la Mekkerra. A la tête de l’APC en 1967, membre de l’APW en 1975 puis député en 1982,l’élu s’est toujours distingué par une loyauté et une fidélité à ses principes pour être constamment au service de la population et de la collectivité. L’hommage fut parfois émouvant au vu des souvenirs évoqués en la circonstance mettant en exergue surtout l’engagement et le sens du sacrifice de l’élu et de la dimension de l’homme qui s’est toujours placé au dessus pour au contraire rassembler et unir les rangs. En cette période électorale, autant d’enseignements sont à tirer pour s’inspirer des valeurs du toubib et servir cette ville en quête aujourd’hui de véritables et authentiques représentants pour valoriser du moins l’investissement consenti par l’Etat et accompagner l’élan d’équipement opéré durant les dernières années. L’enfant du quartier populaire El Graba a effectivement marqué de son empreinte la vie de l’agglomération grâce à sa projection et sa vision pour constituer une référence. En sa qualité de Président de l’APC, élu confortablement de par sa notoriété de médecin des couches défavorisées et sa réputation de fils du peuple et de la grande famille des Belbahri, le Dr Hassani Abdelkader a été à l’origine de la construction du complexe du 24 février sur la base d’un prêt de 200 millions de centimes contracté auprès de la CNEP en plus de la réalisation de dizaines d’écoles primaires et de marchés de quartier et des opérations de signalisation et d’éclairage. Président également du club phare de la ville à savoir l’USMBA, le gestionnaire était en avance sur son temps pour initier par exemple le professionnalisme en se permettant de recruter des Tunisiens tels Henia, Lahmar, Kerrit et Sassi entres autres. Membre de l’APW, il œuvrera sans relâche pour l’instauration des fondements de la wilaya fraichement promue à ce statut à la faveur d’un découpage. Député enfin, il participera activement à l’enrichissement des projets de lois soumises à l’APN tout en étant membre de la commission des affaires étrangères. Bref, toute une vie consacrée au pays et à sa propre ville pour que son nom, âpres pourtant 33 ans de sa disparition, résonne et interpelle aussi la conscience collective. Un nom qui pourrait donner à réfléchir à ces futurs élus pour qu’ils s’imprègnent de son parcours et suivent le pas du toubib…

A. Bellaha