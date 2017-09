Le président de la Forem au Forum d’El Moudjahid :« Les droits humains des Rohingyas passés sous silence »

Le président de la Forem, Mostefa Khiati, a estimé, jeudi au Forum d’El Moudjahid, que les droits humains des Rohingyas passent sous silence, plaidant pour la création d’une haute instance nationale, pour permettre une meilleure coordination entre toutes les associations qui veulent apporter aide et assistance aux musulmans de Birmanie, condamnés à l’exil et dont l’horizon se limite à des camps de réfugiés dans les pays voisins.



Les Rohingyas, minorité musulmane de Birmanie, rejetés et persécutés, ont choisi l’exil vers d’autres pays, pour échapper à une rare violence, et ce de l’avis même de l’Instance onusienne qui reconnaît que cette population est victime d’une véritable épuration ethnique. Si les grands pays brandissent la menace d’intervention militaire, au nom de la protection des minorités, il n’en est rien pour cette population. La Forem, qui a déjà lancé, en 2012, une grande campagne de sensibilisation au sort réservé aux Rohingyas, dénonce à nouveau le silence qui entoure ce génocide à ciel ouvert. Dans une conférence intitulée «Les Rohingyas peuvent-ils être protégés par le Droit humanitaire international ?» le professeur Mostefa Khiati et le docteur Fawzi Oussedik, expert en Droit humanitaire international, ont dénoncé toutes les atrocités commise contre les Rohingyas. Ils ont le statut d’apatride, et, de ce fait, ils sont exclus du marché du travail, du système éducatif et de santé ; ils sont soumis à des menaces pour leur vie et leur sécurité, au travail forcé, à toute forme de violence. Les enfants Rohingyas ne reçoivent pas de certificat de naissance depuis les années 1990. Avec tout cela, le monde regarde ailleurs. Face à la crise humanitaire (500.000 réfugiés aux frontière avec le Bangladesh, en majorité des femmes et des enfants), qui peut avoir des conséquences désastreuse, et parce que l’aide internationale est pratiquement réduite, hormis la Turquie qui s’est engagée avec force, la Forem interpelle les pouvoirs publics. Et c’est la tribune du Forum d’El Moudjahid qui a été choisie pour lancer un appel au ministère de la Solidarité nationale. Pour le professeur Khiati, l’hiver est aux portes, c’est pourquoi il faut plus de moyens. Cela sous-entend une couverture sanitaire, des moyens humains et des équipes médicales pour prendre en charge cette population meurtrie. La mission n’est pas aisée, car la situation est, de l’avis de tous, désastreuse. Pour le président de la Forem, les enfants en grand nombre sont les premières victimes, et ils ont besoin d’une prise en charge sur tous les plans (éducation, santé, psychologique... ), sans omettre le fait qu’ils ne peuvent même pas prouver leur identité. En plus d’être apatrides, ils sont anonymes. Pour le professeur, un grand nombre d’associations veulent contribuer à une aide humanitaire, mais cela ne doit pas se faire en rangs dispersés ; c’est pourquoi il préconise l’installation d’une haute instance nationale en vue de fédérer tous les efforts en charge de la coordination. Pou sa part, le docteur Oussedik, spécialiste, a expliqué que dans la charte du Droit humanitaire international, même les apatrides ont droit à une protection. Mais ce n’est pas le cas des Rohingyas, alors que les violations des droits de cette minorité peuvent être classées comme des crimes contre l’humanité. Pour cet expert en Droit international, les violences récentes au Myanmar présentent toutes les caractéristiques du nettoyage ethnique. D’ailleurs, dit-il, l’instance onusienne, elle-même, reconnaît qu’il s’agit d’épuration ethnique. Sans plus. Mais, en termes de Droit humanitaire, le deux poids, deux mesures, fait que l’on crie au scandale pour une partie, et on ferme les yeux pour une autre. Être solidaire avec cette population doit se faire d’abord en tant qu’être humain, et c’est ce message que compte porter Fawzi Oussedik devant le Conseil des Droits de l’homme de Genève au nom de la Forem. Pour rappel, depuis un mois, l’armée birmane mène des actions punitives dans l’État de l’Arakan. Environ un tiers de la minorité rohingya de cette région a fui les combats et les opérations de représailles des militaires. Le gouvernement birman n’autorise pas les journalistes à s’y rendre librement.

Les organisations humanitaires internationales ont dû suspendre toutes leurs activités, à cause des violences et parce que les autorités ne leur permettent plus de porter assistance à ceux qui ont en besoin. L’ONU estime que près de 379.000 personnes ont fui le pays depuis fin août. Le Conseil de sécurité a réclamé, sans plus, à la Birmanie d’agir pour faire cesser une «violence excessive» contre les Rohingyas. Une loi de 1982, instaurée par la dictature militaire, a rendu les Rohingyas apatrides. Ils n’ont pas été reconnus comme faisant partie des cent trente-cinq ethnies répertoriées en Birmanie. Ils ne peuvent pas voyager sans autorisation, ni travailler en dehors de leurs villages, ni même se marier sans l’autorisation préalable des autorités, et n’ont pas accès en suffisance à la nourriture, aux soins de santé et à l’éducation.

Nora Chergui