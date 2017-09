9e festival culturel de la chanson Kabyle à Bejaia : Ouverture avec un spectacle inédit, lyrique et bien ciselé

La 9e édition du festival culturel local de la musique et de la chanson kabyle, s’est ouverte, mercredi soir, à la maison de la culture de Bejaia, en faisant la part belle à la mélodie et à la poésie, réunis dans un spectacle aussi inédit que prenant. Lyrique et ciselé, celui-ci a redonné de l’éclat à d’anciennes chansons d’orfèvres, magnifiées à l’occasion par des jeunes, qui ont su les bonifier en prêtant leur voix et en mettant en valeur l’intensité de leurs textes et leurs couplets. Interprétée par une dizaine de talents en herbe, la représentation, qui a duré plus de deux heures, a fait l’effet d’un régal, déployant quasiment tout le répertoire mythique de la chanson kabyle, notamment les grands repères artistiques qui ont jalonné son parcours depuis les années 1930 à ce jour. De Rabah Zerrouki à Ait Menguellat, en passant par Hadj El Anka, Slimane Azem, Kamel Hamadi, Nora, et tant d’autres aussi populaires et illustres les uns que les autres, le public, en effet, s’est enjoué des retrouvailles avec ces ténors et de leur chansons fétiches, délivrées a cappella, par des jeunes aux aptitudes insolentes. L’exemple, du reste, est venu d’un duo, d’enfants, rentrant au collège et à peine plus haut que trois pommes qui ont réussi la prouesse de reprendre des tubes d’Ait-Meguellat dont "Da Chuyen", qui a littéralement stupéfait et charmé l’artiste, présent parmi l’assistance. Ils sont incroyables, répétait-il, autour de lui, avant de leur offrir des cadeaux à pied levé et de les inviter à partager son siège. Kamel Hamadi, tout aussi bluffé, n’en a pas fait moins en leur accordant un long standing ovation. Les deux prodiges venaient, sans le savoir, assurément, de réussir une performance de première main et qui annonce, déjà, une relève qui ne demande qu’à s’exprimer. Et c’est peut-être là l’objectif du commissariat de ce festival, qui, à travers l’évènement, n’en ambitionne pas moins que de mixer le passé et le présent, les anciennes gloires et les nouveaux talents, en les réunissant dans un même espace d’expression. En effet, les galas artistiques retenus dans ce cadre sont tous conçus pour alterner les générations et les styles avec, en toile de fond, l’encouragement de la chanson à texte et des mélodies populaires. Le festival, qui va durer jusqu’au 30 septembre, par-delà l’animation alentour, dont des ateliers de réflexion sur l’évolution de la chanson kabyle, des stages de formation et des conférences, reposera sur une compétition ouverte à une quarantaine d’artistes, venus des wilayas de Bejaia, Tizi-Ouzou, Alger, Bordj Bou-Arredj, Bouira et Jijel, et auréolés de galas chaque soir. Les lauréats, en plus des prix prévus, participeront au prochain festival de la chanson amazigh, prévu en fin d’année à Tamanrasset.(APS)