Tissemsilt : 4es journées du rire et du monologue

Le coup d'envoi des 4es journées du rire et du monologue a été donné jeudi soir à la maison de la culture Mouloud-Kacem-Nait- Belkacem de Tissemsilt. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation, initiée par la Direction de wilaya de la Culture, a été marquée par une soirée musicale en genres moderne et du patrimoine, interprétées par l’association culturelle de célébration du patrimoine et art original ainsi que les troupes de Beni Meida et "Angham". Le public a également eu droit, à cette occasion, à deux spectacles d’humour animés par les artistes Hamid Achouri et Madani Meslem, qui ont tenté des thèmes sociaux dont celui du voisinage. Le programme de cette manifestation culturelle de quatre jours prévoit des spectacles de comédie destinés aux adultes et aux enfants et animés par la coopérative de wilaya "Jil El Ghad", les associations "Ghouroub" et "Amateurs du théâtre de Tissemsilt". Cette manifestation, qui se tient à la maison de la culture et au théâtre de plein-air du chef-lieu de wilaya, prévoit des soirées de chant bédoui avec cheikh El Miloud El Vialari de Tissemsilt, cheikh Ould El Houari de Relizane et Cheikh Merenz de M’sila. Le public sera au rendez-vous avec des lectures poétiques en melhoun interprétées par des poètes de la wilaya de Tissemsilt, dont Kacem Chikhaoui, Abdelkader Henni et Hadjou Mohamed. (APS)