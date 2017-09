Ouverture de l’année universitaire artistique : Azzedine Mihoubi insiste sur la qualité de la formation

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a donné hier, à partir de l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS) de Bordj El Kiffan, à Alger, le coup de starter de l’année universitaire artistique en présence des étudiants.

Ce sont pas moins de 520 nouveaux étudiants inscrits aux instituts relevant du ministère de la Culture, à savoir cent étudiants à l’ISMAS, l’Institut national supérieur de musique et l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts, selon les dires d’Abdelaziz, directeur de l’administration au niveau du ministère.

Cette année est celle de la sortie de la première promotion en système LMD (licence-master-doctorat), selon Fouzia Akkak, directrice de l’ISMAS. « Nous allons ouvrir le master et prochainement le doctorat des spécialités art du comédien, critique théâtrale et prise de l’image, ainsi que deux nouvelles spécialités que sont la prise de son et la scénographie », a-t-elle fait savoir. La directrice a précisé que pour cette année, le diplôme de l’ISMAS sera reconnu non seulement par le ministère de la Culture, mais aussi par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En outre, la directrice de cet institut s’est dite ouverte aux propositions d’ouverture d’autres spécialités, dans le but d’enrichir la formation au sein de cet institut historique. « Nous essayons avec le temps d’ouvrir d’autres spécialités comme l’assistanat de réalisation, le script ou le montage, qui sont utiles pour les arts du spectacle et qui demandent beaucoup de moyens techniques », a-t-elle noté.

De son côté, Azzedine Mihoubi a insisté dans son allocution sur la qualité de la formation qui demeure, selon lui, la pierre angulaire de la réussite d’une carrière professionnelle. Il a appelé la directrice de l’Institut et les différents responsables de centres de formation sous tutelle à prospecter des conventions et des partenariats avec des privés pour organiser des formations au bénéfice des étudiants. « L’aspect théorique n’est pas suffisant. Il faut former des étudiants non pas seulement sur le plan académique afin de pouvoir enseigner à l’avenir, il faut forger l’étudiant à l’aspect pratique afin qu’il puisse baigner dans le monde de la création dès l’obtention de son diplôme », a-t-il souligné. Rappelant son prestige d’autrefois et le grand nombre d’artistes diplômés de l’ISMAS ayant fait les beaux jours du cinéma et du théâtre algériens, Azzedine Mihoubi a appelé à la nécessité de son ouverture sur l’extérieur afin de créer un dynamisme avec le monde professionnelle artistique. « L’ISMAS est une référence dans le domaine théâtral et des arts d’expression depuis les années 1960. Son niveau s’est détérioré de façon flagrante, il y a donc nécessité de diversifier les spécialités de formation et ouvrir d’autres branches pour accueillir le plus grand nombre d’étudiants désireux de suivre des cursus dans des spécialités qu’ils ne trouvent pas », a-t-il noté.

En présence d’un grand nombre d’étudiants, un spectacle intitulé « Conseil de discipline » a été présenté en trois langues, arabe classique, arabe dialectal et en français dans le cadre d’un master class assuré par le metteur en scène Slimane Ben Aïssa en collaboration avec Yves Glanson du Conservatoire royal de Bruxelles.

Kader Bentounès