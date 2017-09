Accord sur le nucléaire iranien : Washington réclame des inspections plus poussées

Les Etats-Unis veulent des inspections plus poussées en Iran de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), chargée de contrôler l'application de l'accord nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran, a déclaré jeudi l'ambassadrice américaine à l'ONU. «Si l'accord nucléaire iranien doit avoir un sens quelconque, les parties (signataires) doivent avoir une compréhension commune de ses termes», a souligné la diplomate dans un communiqué. Ce dernier est publié une quinzaine de jours avant la date limite pour une certification au Congrès par le président Donald Trump de la bonne application de l'accord par la partie iranienne. Il y a dix jours, le chef du programme nucléaire iranien, Ali Akbar Salehi, avait accusé les Etats-Unis de chercher à saper l'accord et appelé l'AIEA à résister aux «demandes inacceptables» de Washington. M. Salehi s'en était notamment pris à Nikki Haley, qui a formulé récemment «un éventail de demandes injustifiables et inhabituelles» relatives aux vérifications de la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire. Au nombre de ces demandes figureraient des inspections par l'AIEA de sites militaires iraniens. Les Etats-Unis ont récemment multiplié les attaques contre l'accord, que Donald Trump avait l'an passé promis de «déchirer».