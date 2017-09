Lutte contre le terrorisme en Irak : Assaut contre le dernier bastion de Daesh

Les forces irakiennes ont lancé hier l'assaut pour s'emparer de la ville de Hawija, le dernier grand fief du groupe Etat islamique (EI) dans le nord de l'Irak, a annoncé un communiqué militaire. «L'armée, les unités anti-terroristes, les forces d'intervention rapide, les forces paramilitaires du Hachd al-Chaabi et les forces tribales ont commencé une vaste opération pour libérer le centre de Hawija et les localités environnantes de Rachad, Ryad et Abassi», a dit le général Amir Yarallah, qui dirige les opérations. Selon lui, les forces d'intervention rapide ont commencé les opérations dans la nuit en traversant la rivière, au nord de Hawija, puis «ils ont érigé des ponts pour sécuriser la traversée des unités qui se dirigent vers Abassi", à une dizaine de km à l'ouest de la ville. Hawija est tombée aux mains de l'EI en juin 2014. La ville, qui compte 70.000 habitants, est située dans la province pétrolière de Kirkouk, que se disputent depuis des années le gouvernement central à Bagdad et la région autonome du Kurdistan qui la borde au nord et à l'est. Le Premier ministre Haider al-Abadi, commandant en chef des forces armées, a déclaré pour sa part: «nous annonçons aujourd'hui le lancement de la seconde phase des opérations de libération de Hawija». «Ainsi que nous l'avons promis à aux fils de notre pays, nous allons libérer chaque partie de l'Irak, défaire et détruire les gangs de Daech (un acronyme en arabe de l'EI). Nous sommes à la veille d'une nouvelle victoire pour libérer les habitants de cette région de ces criminels», a-t-il dit. Le 21 septembre, les forces irakiennes avaient lancé la première phase de l'offensive pour reprendre Hawija, à la faveur de laquelle elles avaient reconquis plusieurs localités au nord-ouest de la cité irakienne et progressé en direction de cette ville.