Nouveau drame des Rohingyas : 60 morts dans un naufrage

Le patron des Nations unies, Antonio Guterres, a réclamé un «arrêt des opérations militaires» dans l'ouest de la Birmanie et dénoncé un «cauchemar humanitaire», au moment où la minorité Rohingya était frappée par un nouveau drame avec la mort d'au moins 60 personnes, a annoncé hier l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

«Vingt-trois personnes sont confirmées mortes (...). Quarante sont portées disparues et présumées noyées», a déclaré le porte-parole de l'OIM, Joel Millman, à des journalistes à Genève. «Le bilan final se situera aux environs de soixante morts», a-t-il ajouté. L’embarcation, partie mercredi soir vers le Bangladesh depuis un village côtier de l'Etat Rakhine, a coulé à quelques encablures de la terre ferme, victime de pluies torrentielles et de vents violents. Les eaux du golfe du Bengale ont charrié des corps, dont ceux d’enfants et de femmes. «Ils ont coulé sous nos yeux. Quelques minutes plus tard, les vagues ont déposé les corps sur la plage», a témoigné Mohammad Sohel, un commerçant sur le rivage. Lors d'une rare réunion publique du Conseil de sécurité sur la Birmanie —la dernière remontait à 2009—, demandée par sept de ses 15 membres, M. Guterres a aussi demandé jeudi au gouvernement birman un «accès humanitaire» dans la zone de conflit et «le retour en sécurité, volontaire, digne et durable» dans leurs régions d'origine des réfugiés ayant fui au Bangladesh. Le nombre de Rohingyas réfugiés dans ce pays depuis fin août pour échapper aux violences en Birmanie a franchi, jeudi, la barre du demi-million, selon les Nations unies, soit l'un des plus importants déplacements de population de ce début de XXIe siècle en Asie. «Il n'y a ni nettoyage ethnique ni génocide en Birmanie», a assuré au Conseil Thaung Tun, conseiller birman à la sécurité nationale. «Le terrorisme n'a pas sa place dans un monde civilisé», a-t-il ajouté lors de la réunion de la plus haute instance onusienne, divisée sur le dossier birman. Pékin, comme Moscou, a apporté son appui aux autorités birmanes. «Nous soutiendrons la Birmanie pour qu'elle rétablisse la situation. Nous espérons que la sécurité pourra être rétablie et que la population n'aura pas à souffrir, afin que le développement économique du pays puisse être garanti», a déclaré le représentant chinois au Conseil de sécurité, Wu Haitao, lors d'une très brève intervention. La Chine est le principal soutien de la Birmanie, où elle compte d'importants intérêts économiques, notamment dans l'ouest, théâtre de la campagne de répression de l'armée birmane consécutive à des attaques de la jeune rébellion Rohingya le 25 août. «Il faut être très prudent quand on parle de nettoyage ethnique, de génocide», a renchéri l'ambassadeur russe, Vassily Nebenzia, en affirmant que «des terroristes avaient incendié des villages». «Le statu quo n'est pas tenable», a jugé, pour sa part, l'ambassadeur français, François Delattre. Son homologue sénégalais, Fodé Seck, a affirmé que «la tragédie était insoutenable», tandis que Nikki Haley, représentant les Etats-Unis, dénonçait «une campagne militaire brutale et continue» de l'armée birmane. Et l'ambassadrice américaine de menacer : «Nous devons à présent envisager une action contre les forces de sécurité birmanes qui sont impliquées dans des abus et ont attisé la haine parmi leurs compatriotes». «Les dirigeants birmans, qui ont tant sacrifié pour une Birmanie ouverte et démocratique, devraient avoir honte», a ajouté Mme Haley, dans une allusion à peine voilée à Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la paix, très critiquée pour sa gestion de la crise. Les dernières réunions depuis fin août du Conseil de sécurité avaient toutes été à huis clos. A ce jour, les multiples appels de l'ONU à mettre fin à la répression, à ouvrir un accès humanitaire et à permettre un retour des Rohingyas sont restés lettre morte. Un voyage dans l'ouest birman des représentants des agences des Nations unies en Birmanie, prévu initialement jeudi, aura lieu lundi, a indiqué U Thaung Tun, précisant que son pays invitait aussi M. Guterres à venir en Birmanie. Le nombre de Rohingyas réfugiés au Bangladesh a franchi jeudi la barre symbolique du demi-million, ont annoncé les Nations unies. «501.800 nouvelles arrivées ont été enregistrées au 27 septembre», ont déclaré les agences de l'ONU et des ONG dans leur rapport de suivi de la situation. Le document note cependant que le flux des passages à la frontière faiblit depuis plusieurs jours.

M. T. et agences