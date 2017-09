décès de Baba Mustapha Ould Sayed : L’un des fondateurs du front polisario

L’association des Amis de la République arabe sahraouie démocratique en France (AARASD) a exprimé sa profonde tristesse, jeudi, suite au décès du Baba Mustapha Ould Sayed, l'un des fondateurs du Front Polisario, assurant qu'«il sera présent dans les mémoires».

«Nous venons d'apprendre ce jour, la nouvelle du décès de Baba Sayed. Nous en sommes profondément tristes», a écrit l'AARASD dans un communiqué, rappelant que «depuis plusieurs années, il luttait contre une terrible maladie». «L'Association des Amis de la RASD, ses responsables et nombre de ses militants en sont profondément émus parce qu'ils se souviennent de la place qu'il avait prise en France dans les années 90 quand il y était Représentant du Front Polisario en France», a-t-on ajouté. «En très étroite coopération avec le CA de l'Association et son Bureau, il a pendant ces années-là, fait exister une forte présence politique du Polisario en France.

Il a favorisé nombre d'initiatives humanitaires et de développement et a engagé les meilleurs contacts avec la presse française», a-t-on rappelé, indiquant que «quelques année plus tard, il a tenté de faire connaître une parole d'intellectuel à travers la création de L'institut de la Saguiet El Hamra et du Rio de Oro».

«Il était avec nous au Mans à la Conférence européenne de soutien au peuple sahraoui de 2010 où il assurait la traduction du Président Mohamed Abdelaziz», a ajouté l'association, relevant qu'«une nouvelle Conférence se prépare en France à Vitry-sur-Seine, à l’Assemblée Nationale et à la Sorbonne les 20, 21 et 22 octobre prochain, il sera présent dans nos mémoires». «Sahraouis, Africains et Européens y seront réunis et plaideront comme Baba Sayed le faisait si bien pour l'Indépendance du Sahara occidental», a conclu l'AARASD. Baba Mustapha Ould Sayed est décédé mercredi à l'âge de 61 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt a entamé son parcours militant dès son jeune âge au sein de l'Union de la jeunesse du Front populaire de libération de Seguiat El Hamra et Rio del Oro (Polisario) où il était en charge des relations extérieures.

Il a, notamment, représenté le Front Polisario en France, à Genève et au Canada. Le défunt est titulaire d'un doctorat de l'Université d'Alger, obtenu en 2010 sur le thème «La pensée des groupes islamiques et l'Islam politique».

Sa thèse a été publiée récemment. Le défunt est le plus jeune frère du martyr El Ouali Mustapha Sayed.



Baba Mustapha Ould Sayed, l'un des fondateurs du Front Polisario, est décédé à l'âge de 61 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris jeudi de source sahraouie. Le défunt a entamé son parcours militant dès son jeune âge au sein de l'Union de la jeunesse du Front populaire de libération de Seguiat El Hamra et Rio del Oro (Polisario) où il était en charge des relations extérieures. Il a, notamment, représenté le Front Polisario en France, à Genève et au Canada. Le défunt est titulaire d'un doctorat de l'Université d'Alger, obtenu en 2010 sur le thème «La pensée des groupes islamiques et l'Islam politique». Sa thèse a été publiée récemment. Le défunt est le plus jeune frère du martyr El Ouali Mustapha Sayed.

Le parti de la gauche de Huelva réitère son soutien à la cause sahraouie

Le coordinateur provincial du parti de la gauche unie espagnole de Huelva (Andalousie), Rafael Sanchez, a réitéré, mercredi, l’engagement de tous les militants de son parti dans la province pour la cause sahraouie et dans toutes les actions de solidarité qui sont menées dans cette région de l’Espagne en faveur du peuple sahraoui. Participant à une conférence organisée au parlement Andalou par l’intergroupe «paix pour le Sahara» pour débattre de la situation actuelle du peuple sahraoui, l’exploitation de ses ressources naturelles et de toute les actions de solidarité réalisées par la province de Huelva pour appuyer la cause sahraouie, Rafael Sanchez a mis l’accent sur la nécessité d’appliquer tout ce qui a été approuvé dans les motions et déclarations institutionnelles pour les concrétiser en actions palpables . De nombreuses déclarations et motions de soutien ont été approuvées souvent à l’unanimité des groupes politiques de notre province, a-t-il dit, «mais il ne faut pas qu’elles restent des mots vides et doivent s’accompagner d’une participation active pour soutenir la cause sahraouie», a-t-il souligné en estimant à la fin que les institutions publiques espagnoles doivent s’impliquer davantage pour la défense du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Par ailleurs, la fondation espagnole «Mundubat» et l’association basque «Hourria sahara» ont approuvé jeudi une motion dans laquelle elles ont demandé le respect de l’arrêt de la Cour européenne de justice du 21 décembre 2016, qui avait clairement signifié que les accords commerciaux entre l’Union européenne et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental, et qu’aucune activité commerciale ne peut être faite sans le consentement du peuple sahraoui. Ces deux ONG se sont dites également inquiètes de l’exploitation des ressources naturelles sahraouies par les entreprises européennes. Dans se sens, un militant sahraoui en l’occurrence Salka Dahi Bachir, cité par l’agence Europa presse, a souligné que les ressources sahraouies sont exploitées illégalement par le Maroc et que le peuple sahraoui ne bénéficie pas des accords commerciaux liant l’UE et le Maroc. Le militant sahraoui a averti l'UE que le Sahara occidental ne devrait pas être inclus dans un accord avec le Maroc, déclarant que «si l’UE veut un quelconque accord sur les ressources naturelles du Sahara, dans ce cas , elle devra traiter directement avec le Front Polisario parce qu'il est le seul représentant légal du peuple sahraoui». «Nous ne voulons rien de l'UE, nous voulons seulement que l'exploitation de nos ressources naturelles cesse», a-t-il insisté, avant d’appeler l’UE à «s’impliquer plus pour trouver une solution à ce conflit qui passe par l’autodétermination du peuple sahraoui». Les partis de gauche du parlement Baléare avaient exhorté, la semaine dernière, le gouvernement espagnol à «exprimer à la Commission européenne son opposition à tout accord commercial entre l’UE et le Maroc qui légitime et exploite les ressources naturelles du Sahara occidental». Dans une déclaration approuvée jeudi dernier, ces partis avaient soutenu que le Sahara occidental est occupé par le Maroc et a été déclaré par les Nations unies comme territoire non autonome en attente de décolonisation et toute exploitation des ressources naturelles d’un pays non autonome est considérée comme illégale, avaient-ils rappelé.



Inclusion du Sahara occidental

occupé dans les accords UE-Maroc

violation du droit international et européen

La conclusion d’un accord additionnel aux accords d’association et de libéralisation UE-Maroc pour inclure les produits provenant du Sahara occidental occupé constitue une «violation» de la décision de la Cour européenne de justice (CJUE) et des principes fondamentaux du droit international, ont averti les activistes sahraouis Hasna Aba Moulay et Dahi Al Bachir. «Tout futur accord entre l’UE et le Maroc doit respecter le droit international, y compris les dispositions contenues dans la décision de la Cour de justice de l’UE concernant le Sahara occidental», ont-ils affirmé lors d’une tournée de sensibilisation sur la situation du peuple sahraoui à Bruxelles où ils se sont entretenus avec plusieurs responsables européens et représentants d’Etats membres auprès de l’UE. Ces activistes rejettent toutes les allégations selon lesquelles l’exploitation des richesses naturelles du Sahara occidental par le Maroc sert les intérêts du peuple sahraoui qui continue à vivre sous occupation marocaine. «Seul le Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, est habilité à s’exprimer en son nom», a souligné l’activiste sahraoui Hasna Aba Moulay. Pour l’activiste Dahi Al Bachir, la conclusion d’un tel accord UE-Maroc constitue «un soutien à l’occupant marocain et à son plan d’expansionnisme mené au détriment du peuple sahraoui», tenant l’UE pour responsable des «graves violations des droits de l’homme» au Sahara occidental occupé. Dahi Al Bachir considère que le réexamen de l’accord commercial controversé UE-Maroc afin d’inclure les produits provenant du territoire occupé du Sahara Occidental «contredit la politique de longue date de l’Union sur le Sahara occidental et l’arrêt de la CJUE» et «viole les dispositions pertinentes du droit international». La Cour de justice de l’UE avait jugé le 21 décembre 2016 que l’accord d’association UE-Maroc, et par conséquent l’accord en matière de produits agricoles et de pêche, n’étaient pas applicable au territoire du Sahara occidental.

La Cour avait notamment constaté que l’approbation du peuple sahraoui est requise pour la conclusion d’un accord qui comprenne le Sahara occidental, et qu’il n’y avait pas de telle approbation. En effet, dans son arrêt, la CJUE reconnaît au peuple sahraoui le droit d’être reconnu comme un tiers susceptible d’être affecté par la mise en £uvre des accords UE-Maroc, qui doit ainsi donner son consentement quant à l’exploitation et à l’exportation de biens en provenance de son territoire. Les activistes sahraouis ont profité de leur visite à Bruxelles pour dénoncer les violations des droits de l’homme et les manoeuvres visant à permettre la poursuite de l’occupation du Sahara occidental, ainsi que les opérations du «pillage continue» de ses richesses naturelles. (APS)



Conseil de sécurité

un briefing en octobre

Le Conseil de sécurité prévoit un autre briefing sur le Sahara occidental en octobre pour discuter de la situation dans ce territoire non autonome, alors que l’ONU s’apprête à relancer ses efforts de médiation dès le mois prochain en vue d’une reprise des négociations entre le Front Polisario et le Maroc. C’est probablement le nouvel émissaire du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, qui va présenter le compte rendu de ce briefing semestriel, selon l’agenda prévisionnel du Conseil de sécurité pour le mois d’octobre. Le nom du responsable onusien qui va donner ce briefing n’a pas été confirmé jusqu’ici mais de tradition c’est le médiateur de l’ONU qui présente ce compte rendu devant le Conseil de sécurité, dont la présidence tournante sera assurée en octobre par la France, précise le même document.

La réunion d’informations intervient après les premières discussions à New York entre le nouvel émissaire et les deux parties du conflit, le Front Polisario et le Maroc.

L’envoyé personnel du SG de l’ONU a également rencontré des représentants des pays voisins, de hauts responsables de l’organisation onusienne ainsi que le commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine. Horst Kohler, dont la nomination a été retardée de plusieurs mois en raison de difficultés administratives, s’apprête à se rendre en octobre dans la région dans l’espoir de relancer les négociations à l’arrêt depuis 2012. (APS)