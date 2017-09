Projection de Saint Augustin à la salle Ibn Zeydoun : Parcours croisés

Le long-métrage consacré à la vie et au parcours de saint Augustin, co-produit à la fois par l’Algérie et la Tunisie, a été projeté, jeudi dernier, en avant-première à la salle Ibn Zeydoun. Ce long-métrage, dont la réalisation a été confiée au réalisateur égyptien Samir Seïf, s’inscrit en droite ligne dans la politique cinématographique algérienne privilégiant la réhabilitation des figures historiques de notre pays dont le legs atteste de la grandeur de la civilisation algérienne et du rôle majeur et universel joué à travers les époques par ses personnalités illustres.

Le long métrage, déjà projeté aux 50es journées cinématographiques de Carthage en Tunisie, est une coproduction algéro-tunisienne. Cette projection a été organisée par le Centre algérien de développement du cinéma (CADC) et ce sous l’égide du ministère de la Culture. Les présents à la salle Ibn Zeydoun croyaient que le film était consacré à la vie et au parcours de saint Augustin (354-430). A leur grande déception, ce long métrage raconte, en fait, l’histoire de Hedi, un jeune cinéaste algérien, vivant en France, qui travaille dans une chaîne de télévision française, est assigné à un documentaire sur «l'Augustine». Leurs vies vont se confondre tout au long du film, car l’un et l’autre sont nés à Souk-Ahras, anciennement connue sous le nom de Thagaste. Le film ballotté entre les remords et les doutes de l'un comme de l'autre, va nous narrer le récit de deux vies qui semblent complètement éloignées par la grandeur de l'histoire, mais si proches pourtant par les questionnements philosophiques, existentiels et sentimentaux qui sont toujours d'actualité. Le personnage campé par le jeune acteur algérien, Imad Benchenni, qui usant d'un jeu simple et vrai a pu dévoiler son talent d'acteur avéré dans ses situations de réalisateur télé qu'il est aussi dans la vie, d'où le fait qu'il nous avouera en aparté s'être senti vraiment proche de son personnage. Les confessions que Fedi va lire tout au long du film pour restituer les faits historiques dans leur exactitude en s’intéressant à sa vie familiale, amoureuse et intime avec Tanite, mais aussi ses dons d'orateur et d'avocat, passant par son intérêt pour le manichéisme jusqu'à ses vœux et conversion au christianisme, alors qu'il n'a cessé durant toute sa vie de chercher la clé de la vérité pour atteindre la paix intérieure, incarner la sagesse absolue et finir par être l'homme exemplaire en dogme et en religion savante. Pour la petite histoire, il faut savoir que, séduit par la philosophie de Cicéron et l'idéologie manichéenne à 19 ans, c'est à Milan, sous l'influence d'Ambroise, que saint Augustin décide d'entrer dans l'Eglise catholique. Baptisé à Pâques en 387, il laisse tomber la politique et retourne à Thagaste, pour y vivre en moine. Devenu prêtre, puis évêque, il est à l'origine d'une immense œuvre théologique. Saint Augustin, fils de Thagaste et de Numidie, est admirablement campé par un acteur tunisien qui fera date. Toutefois, si le film semble intéressant dans sa mise en scène, il pèche par quelques longueurs dans le scénario et laisse échapper surtout une certaine forme de théâtralité dans certaines scènes dont d'autres rébarbatives qui relèveraient beaucoup plus du petit écran. Néanmoins, ce film a le mérite de vulgariser l'histoire de ce grand homme, dont beaucoup d'Algériens ne connaissent quasiment que le nom de la célèbre église à Annaba. Au-delà de l'aspect filmique de cette histoire, il y a lieu de souligner aussi l'importance du renouvellement de ce genre d'expérience en incitant beaucoup plus à la coproduction dans les pays arabes et du Bassin méditerranéen. Tous les deux, selon les auteurs du scénario du film, sont amoureux d’une femme qui va tomber enceinte alors qu’ils ne s’y attendaient pas. Le long métrage suivra ce double parcours en allant filmer tour à tour en Algérie, à Carthage, à Rome et à Milan. Le film évoque les «errements» de notre ancêtre à travers ses livres les Confessions que le journaliste va lire tout au long du film. L’histoire, pas la vraie mais celle du film, est ainsi ballottée entre les remords et les doutes de l’un comme de l’autre. Après la première vie du philosophe numidien depuis sa naissance à Taghaste (Souk Ahras), son voyage et sa lutte spirituelle à Carthage, à Rome et à Milan, ainsi que le rôle important joué par sa mère Monika et sa concubine Tanite avant de devenir le Santo célèbre, cela a affecté sa vie professionnelle et personnelle. Malheureusement, les spectateurs ont suivi le récit de deux vies qui semblent complètement éloignées de la véracité et importance de l’histoire. Pourtant, le réalisateur et le scénariste avaient à portée de main une personnalité universelle hors du commun. Il faut rappeler ici qu’Augustin d’Hippone (en latin Aurelius Augustinus), ou saint Augustin, est né dans la province d’Afrique au municipe de Thagaste (actuelle Souk Ahras) le 13 novembre 354 et mort le 28 août 430 à Hippone (actuelle Annaba). Sa mère est Monique Alouach, en religion sainte Marie-Monique, née en 331 à Souk Ahras et décédée en 387 à Ostie, aujourd’hui en Italie. Reconnue sainte par l’Eglise catholique romaine et l’Eglise orthodoxe, elle est fêtée le 27 août, veille de la fête de son fils. Toutefois, en Wallonie (Belgique), elle est fêtée le 4 mai. Il est, entre autres, un grand philosophe et théologien chrétien.

Au début, séduit par la philosophie de Cicéron et l’idéologie manichéenne, à l’âge de 19 ans, c’est à Milan, sous l’influence d’Ambroise, qu’il décide d’entrer dans l’Eglise catholique. Baptisé à Pâques en 387, il retourne à Thagaste pour y vivre en moine. Devenu prêtre puis évêque, il est l’auteur d’une immense œuvre théologique. Son œuvre et sa doctrine donnèrent naissance à un système de pensée, «l’augustinisme», qui influença toute l’histoire de l’Eglise.

Avec Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon et Grégoire le Grand, c’est l’un des quatre pères de l’Eglise occidentale et l’un des trente-six docteurs de l’Eglise.

Saint Augustin est fêté par les catholiques tous les 28 août, jour anniversaire de sa mort.

Sihem Oubraham