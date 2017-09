CÉLÉBRATION DE L’ACHOURA : Une ambiance de recueillement et de fête

L’Achoura est avant tout une fête de la charité, de la compassion et dons aux plus démunis. Mais dans toutes les régions de l’Algérie, des pratiques culturelles sont venues s’ajouter aux traditions qui ne relèvent pas de l’Islam.

Mais elles n'en sont pas moins populaires. Le soir venu, toutes les familles algéroises se retrouvent autour d’un repas copieux, comme le veut la tradition. Les incontournables plats de Rechta, de Chekhchoukha ou simplement de Berkoukes qui détrônent, l’espace d’un soir, tout autre met. Le repas de l’Achoura reste un fort moment de convivialité et de retrouvailles que la maîtresse de maison ne veut, en aucun cas, rater ou ignorer. Un repas suivi par l’incontournable thé à la menthe. Là aussi c’est un autre cérémonial qui fait valoir le savoir-faire des familles d’Alger. Ainsi, les traditionnels gâteaux à base de semoule sont les rois de la table, du Sfendj, des beignets (Baghrir)…

L’Achoura c’est aussi toutes ces us et coutumes qui s’accrochent et résistent au temps et aux années. Ainsi, outre se couper les cheveux, maquiller ses yeux au khôl et se passer les dents au swak sans oublier de se parfumer, il revient aussi aux femmes algéroises de se passer les paumes des mains et la plante des pieds au henné pour fêter Achoura. Un rite ancestral dans toutes les sociétés musulmanes. D’autant que le henné est une plante «bénie par les anges, puisque étant un végétal du Paradis». Le henné n’est pas le seul apanage des femmes. Les hommes s’en mettent également. Chez certains familles d’Alger, les femmes plaçaient la Gaçaa (le grand plat en bois) à l’envers en l’enduisant de henné. Elles y posent durant la nuit l’omoplate du mouton de l’Aïd El Kebir, la légende dit qu’un ange descend du ciel pour y inscrire le verset de la Lumière, sourate El Nour. Comme Alger regroupe des familles venues d’un peu partout du pays, celles qui sont venues de Kabylie font cuire comme plat de la journée «Ibaoun», des fèves sèches trempées la veille et cuites dans de l’eau. Selon la tradition, la ménagère trempe les fèves dans de l'eau douce avant de les laisser bouillir sur un brasier durant toute la nuit. Décortiquées et assaisonnées avec du sel et de l'huile d'olive, les fèves sont dégustées dans la matinée et sont distribuées aux voisins et passants par les enfants entonnant une chansonnette dédiée à la circonstance. Par ailleurs, un mélange de confiseries, friandises et autres fruits secs amandes, cacahouètes et noisettes sont également offerts aux enfants.

«je me rappele quand j’avais 8, 9 ans, on sillonnait avec d’autres enfants des voisins les rues en petits groupes en chantant et en évoquant les noms de certains saints pour solliciter la générosité des maîtresses de maison, à la porte desquelles on frappaient avant d'entrer», se rappelle, avec nostalgie, Dahbia, 60 ans, qui regrette que ces pratiques «qui nous remplissaient de bonheur ne se fassent plus aujourd’hui».

C’est dire que certaines coutumes n’ont pas résisté au temps ! Certains mausolées se trouvant dans les vieux quartiers de la capitale reçoivent jusqu'à ce jour à l’occasion de cette fête de Achoura des dizaines de personnes qui viennent en quête de baraka des saints patrons des lieux. Sur place, on fait des offrandes, des dons, argent ou autre, avant de s'adonner aux prières et aux vœux de prospérité et de paix. L'Achoura ce n'est pas seulement les prières et les collectes de dons. C'est aussi une occasion pour les jeunes filles de se faire belles, d'implorer les saints afin qu'elles se marient. «on se faisait belles et on se rendait au mausolée de Sidi Abderrahmane, et je vous promet que des jeunes hommes demandaient les filles au niveau même de ce mausolée», nous révèle Dahbia, le sourire aux lèvres. «Et oui, à l’époque il n’y avait ni Facebook ni sites de rencontres et encore moins les SMS», nous dit Dahbia. «Après avoir sacrifié le mouton de l’Aïd, on réserve une partie de la viande qu’on recouvre de sel, et qui servira comme ingrédient principal pour la préparation du berkoukes, «plat inévitable pour l’Achoura», nous dira cette mère de famille pour qui le repas à cette occasion reste l’événement le plus important de la journée. «Le repas de l’Achoura reste un fort moment de convivialité et de retrouvailles qu’on ne veut, en aucun cas, rater ou ignorer. Le bonheur est de se retrouver autour d’une table commune loin des tracasseries quotidiennes», confirme cette maîtresse de maison qui a l’habitude d’inviter à cette occasion ses filles mariées, gendres, belles-filles… «Il n’est pas question qu’on occulte les festivités d’une telle fête comme l’Achoura, pour la simple raison qu’elle est aussi célébrée par les juifs. Pourquoi priver les enfants et les adultes d’une joyeuse journée pour faire plaisir à des personnes un peu extrémistes sur les bords», dira un citoyen rencontré au marché de Meissonnier entrain d’acheter des bonbons, du chocolat et des fruits secs pour le fameux «treize» réservé à la soirée de l’Achoura.

Farida Larbi

Bejaia

Une tradition ancestrale

La fête de l’achoura qui coïncide avec le dixième jour du mois Moharrem de l’an hégirien est célébrée par les citoyens avec beaucoup d’attention et de ferveur dans un climat religieux. Partout en Algérie, cette tradition est célébrée selon les us et coutumes de chaque région. En Kabylie et particulièrement dans la vallée de la Soummam dans la wilaya de Béjaia, la fête de l’Achoura ou Taâchourt est une journée très importante de par sa valeur religieuse qui consiste avant tout à observer le jeûne durant cette journée et même s’étaler sur trois jours (9 et 10 ou 10 et 11e jour de ce mois de Moharrem). Autre fait important durant cette journée c’est la solidarité entre les riches et les nécessiteux par des actions d’aides et d’aumône. C’est dire que cette fête a également un aspect culinaire particulier qui est surtout marqué dans les régions de Bejaia par la préparation du couscous au poulet arrosé d’une sauce riche en légumes, courgette, haricots secs tachés de points noirs, appelés Loubia Lakvayal avec du poivron piquant et garnis de morceaux d’Akhelie, Achedhlouh ou Aquadid, viande séchée et salée du mouton de l’aïd El Kébir. Un plat traditionnel que les citoyens mangent la veille de cette journée. Certaines familles préparent également la Rechta ou la «dewida», pâtes que les femmes confectionnent elles-même à la maison à base d’une sauce blanche aux navets et pois-chiches et accompagnée de morceaux de poulet sans oublier le petit lait (Ighi ou Rayab). Les gâteaux traditionnels et sucreries faits maison garnissent aussi, en cette journée religieuse, la table familiale où certaines femmes bougiotes préparent des beignets (lasfenedj ou lakhefaf) qu’elles distribuent aux voisines ainsi que des plats de « temina » (Atamine) à base de semoule grillée ou de fruits du karoub moulu imbibé de l’huile d’olive. Mais ce qui est marquant dans les villages c’est l’organisation de la Waâda de Taâchourt, appelée également Zarda ou Timecheret. Elle consiste à sacrifier quelques veaux et distribuer à parts égales la viande sur toute la population du village et particulièrement les nécessiteux. De même, des repas collectifs sont organisés dans les douars et villages où les citoyens, qui fêtent dignement cette occasion, se rassemblent pour manger ensemble le couscous collectif dans une ambiance conviviale. En Kabylie, les traditions de l’achoura sont omniprésentes dans chaque famille. Dans beaucoup de foyers, la fête de l’achoura marque des traditions perpétuelles où les femmes coupent des brins de leurs cheveux, mettent le henné et s’abstiennent d’exécuter les travaux domestiques comme la couture ou le lavage des vêtements pour éviter la tremblote aux mains une fois âgées. Autre fait important dans les mosquées, des cérémonies et rencontres pour la récitation des versets du sain coran regroupaient les fidèles autour des imams, qui les exhortaient à la purification des cœurs par la charité, la compassion également par des dons aux plus démunis. Les riches se solidarisent avec les pauvres en offrant la zakat. Une action de solidarité et de bienfaisance qui consiste à soustraire un pourcentage sur toute valeur financière en possession des personnes aisées ; que ce soit en argent, en produits alimentaires ou en marchandises, appelée le nissab de la zakat. Les riches répartissent le montant du pourcentage dégagé sur plusieurs personnes nécessiteuses. Les riches doivent contribuer en faveur des pauvres et nécessiteux en offrant la zakat, qui consiste à réserver un pourcentage fixé chaque année par le ministère des affaires religieuses et qui est cette année de 2 ,5% sur toute valeur financière qui dépasse les 45 millions de centimes. Les riches répartissent le montant du pourcentage dégagé comme intérêts sur plusieurs personnes nécessiteuses ou verser dans les fonds de Zakat ouverts dans les mosquées et les zaouïas et dont la collecte sera consacrée à la réhabilitation et la réfection des édifices religieux ou la réalisation des projets socioculturels des villages. Il va sans dire que l’Achoura demeure ainsi et pour toujours une fête qui allie la vie spirituelle et l’aspect festif qui est commémorée dans tous les foyers des populations de la Soummam et des autres localités de la wilaya. Par ailleurs, l’achoura permet aux enfants de se rapprocher davantage de leurs parents en leur rendant des visites familiales pour leur demander d’accepter leur pardon et surtout instaurer un climat familial serein entre tous les membres de la famille.

Mustapha Laouer



Bechar



Entre spiritualité et traditions



Correspondant au dixième jour du mois de Mouharam, premier mois de l’année musulmane, la célébration d’Achoura à Béchar et même à travers toute la vallée de la Saoura, est commémorée entre spiritualité et traditions, puisqu’au-delà de son caractère religieux, Achoura est aussi perçue, ici, comme une tradition ancestrale, jalousement ancrée dans les mœurs. Un événement donc bien marqué par la gastronomie locale, un tribut hérité au fil des ans. Outre cet aspect spirituel, essentiellement imprégné par le jeûne de ce jour et du jour qui le suit ou le précède (accompli par certaines familles) pour ses mérites et ses récompenses, et par les « Adhkar » (supplications) que les fidèles accomplissent dans les mosquées, c’est dans un esprit de joie, de solidarité mais surtout de partage que se prépare cette fête. En famille ou avec les voisins ou les amis, on déguste, ce jour-là, ce plat traditionnel scrupuleusement préparé par les maîtresse de maison : le Mardoud, gros couscous (appelé « aïche » ailleurs), à base de semoule et de farine roulés et qui, pour être servi, sera noyé dans un bouillon riche en légumes frais et secs (comme les fèves, les lentilles et même des morceaux de truffes séchées). Mais ce qui fait la singularité de ce plat, c’est bien plus El Kadid, cette viande du mouton de l’Aïd El Adha, qui a été séchée et conservée pour la circonstance et qui donne au couscous une saveur très particulière. En allant un peu plus loin dans le sud, c’est la Belboula qui prône ce jour-là : un couscous traditionnel à base de blé et garni d’une variété de choux du Sahara, appelée Kroumb et cuit avec le Ousbana, tripes farcies. Hormis l’aspect gastronomique de cette fête, certaines pratiques demeurent aussi très bien ancrées dans ces traditions. A l’occasion d’Achoura, par exemple, l’on se vêtit de neuf, et femmes et filles mettent du Kohl et du henné, puis coupent une mèche de leur chevelure, en guise d’aumône. La circoncision des garçons est aussi un événement que l’on accomplit à cette occasion, alors qu’à Kénadsa (18 km du chef- lieu de la wilaya) c’est le « Barka Yéchou » qui est organisé à travers les rues de la ville : une festivité singulière, avec ses Madih et ses costumes étranges. Chez certaines familles, enfin, et en guise d’accueillir cette nouvelle année que l’on espère bien plus fructueuse que la précédente, on achète un petit quelque chose pour « la maison » (un ustensile de cuisine, un tapis, un service à café, etc.) Quoiqu’il en soit, Achoura demeure, dans le sud et à l’instar des autres régions du pays, l’occasion de faire une aumône, de quelque nature que ce soit et à l’égard de son prochain, même si cela devait se limiter à des souhaits de bonheur et de bien-être.

Ramdane Bezza

Sétif

Un espace de communion

Dans la wilaya de Sétif de Guenzet à Boutaleb en passant par le pays de cheikh el Fodhil el Ourtilani, Sétif, Beni Azziz ou d’autres contrées lointaines, la fête de «Achoura, est marquée depuis la nuit des temps par bien des traditions qui consacrent à cette vaste région du pays, la richesse et la diversité d’un patrimoine, jalousement entretenu par les populations de ces contrées que voici s’apprêtant, une fois encore à célébrer cet événement religieux.

Une fête qui a toujours été pour toutes ces populations aux traditions ancestrales, un moment fort de communion et de spiritualité et qui au-delà de cette joie de rassembler toute la famille autour du grand repas de nos aînés dans chacune de ces régions, de la petite Kabylie ou sur l’autre versant sur les hauteurs d’El Hamma ou tout simplement sur le plat pays de Sidi el Khier est aussi, celle du pardon et de la générosité.

A Sétif, chef lieu de wilaya cette fête à toujours été marquée par ce somptueux plat de «M’feremsa» mais comme on ne le fait plus aussi bien qu’avant, il demeure encore quelques mains d’un autre temps qui tentent d’inculquer aux jeunes filles, le secret d’une recette soigneusement assaisonnée aux épices que l’on aura préparé au préalable. Un plat royal garni de viande de l’agneau que l’on aura soigneusement conservé du sacrifice de l’Aid el Adha pour entretenir le rituel et faire qu’un tel moment dédié à la communion soit aussi porteur d’espoir et d’une année féconde, nous disait voila des années hadja Zakia, que nous surprenions toujours dans le souvenir de tant de traditions léguées par nos aieux : «Nous mettions aussi du hénné aux petits enfants en les berçant par des chants d’antan, certains leur achetaient même de beaux habits alors que ceux qui n’avaient pas autant de moyens se contentaient d’une gandoura pour accueillir cette fête» nous disait elle non sans dévoiler les beaux tatouages qu’elle conservaient soigneusement sur ses bras et conclure, «chacun aura vécu son temps».

Une fête à l’issue de laquelle, les plus nantis venaient en aide aux pauvres en leur offrant la zaket de Achoura, observer le jeune et se retremper dans ces moments de spiritualité.

Au pays des Beni Yala, à Guenzet et sur les hauteurs de tous ces villages souvent accrochés à flans de montagnes, non loin de chacune de ces mosquées souvent implantées sur le point le plus haut, la fête de l’Achoura n’a d’égal que cette authenticité qui a de tout temps été le sceau de tous ces adeptes de bien des savants forgés dans cette région comme à Beni Ourtilene sur l’autre versant. Dans ces localités ou la dimension de cette manifestation religieuse a survécu à tous les vents, la fête de l’Achoura est également marquée par la préparation d’un bon «Seksou» à la viande séchée. Un tiers du mouton de l’aid el Adha, de préférence, la partie comportant les côtes, me disait mon ami Omar est alors soigneusement cuite dans une sauce appétissante. Toute la famille se réunit alors encore autour de ce plat qui symbolisait l’attachement à tant de belles traditions et incarnait une dimension de solidarité chaque année rééditée dans la foi et la piété.

Des traditions qui passent encore dans cette région du nord de la wilaya par le sacrifice d’un veau soigneusement découpé a parts égales et distribués, pour permettant ainsi aux plus nantis de venir en aide à ceux qui le sont moins. De merveilleuses traditions qui résistent encore à tous les vents dans ces régions montagneuses ou un succulent plat de « Tikerbabine» ou une bonne «Chlita» vous donnent déjà l’eau à la bouche.



F. Zoghbi

Annaba

Dans la convivialité

A l’instar de toutes les régions du pays et du monde musulman, Annaba se prépare à célébrer la fête de l’Achoura. L’animation bat son plein aussi bien dans la cité que les banlieues en prévision de cet évènement religieux qui occupe une place particulière dans la vie des musulmans de l’ensemble de la planète. L’Achoura qui se traduit par le 10e jour du 1er mois de l’année de l’hégire (l’émigration du prophète (QSSSL) de la Mecque vers Médine), est une manifestation de l’expression religieuse autour de laquelle, il y a des valeurs et des traditions interprété par la pitié, la foi et de la doctrine nouvelle. Donc, c’est un évènement grandiose de réflexion de rapprochement avec Dieu et les croyants. C’est ainsi que les traditions font que les familles Annabies commémorent la fête de l’Achoura selon deux aspects fondamentaux. Il s’agit de l’aspect religieux et traditionnel ce qui donne lieu à une ambiance exceptionnelle où se mêle le spirituel et le convivial, a fait savoir l’imam de la zaouïa de Sidi Brahim Ben Toumi et chef spirituel de la confrérie de la Tariqua El Allaouia El Hadi Tarcha. Pour ce qui est de l’aspect religieux, c’est le retour aux sources, aux spirituels et le renforcement de la foi et les valeurs qui les accompagnent telle la charité, le pardon et surtout le rassemblement familial, a expliqué M Tarcha. S’agissant de l’aspect traditionnel, il y a certains faits qui marqueront l’évènement tel le repas familial autour duquel se retrouve la majorité de la grande famille et pour quoi pas toute une tribu surtout quand il s’agit de grandes familles en dehors de la cité, a précisé l’imam de Sidi Brahim. A ce moment là, un grand repas est organisé pour que les gens fassent leur prière ensemble et vivre une soirée en harmonie. Toutes fois, les trois plats traditionnels de pâtes d’Annaba préparés minutieusement spécialement à cette occasion, c’est bien sûr la fameuse M’Kartfa (carrés de pâtes), le M’Haouer (couscous fin) et évidemment le Gritlia. Les trois plats sont garnis de viandes, pois chiche et une sauce blanche. Comme à l’accoutumée cet évènement religieux d’une grande portée dans la vie des musulmans est marqué par une abondance de nourriture et les échanges de plats préférés des habitants de la cité, culture d’origine ottomane, a tenu à mettre en exergue, El Hadi Tarcha. Les pensées en pareil évènement sont tournées vers les personnes socialement démunies qui ont droit à la zakat. C’est une obligation impérative où le musulman riche doit verser l’aumône obligatoire de chaque montant lorsqu’il complète le cycle d’un an, sur ses biens, son argent, c’est une application du 5e pilier de l’islam. Donc, l’Achoura est une occasion pour exprimer la solidarité et l’entraide avec les nécessiteux. La fête de l’Achoura demeure également un moment fort pour se rapprocher de Dieu et de son prophète Mohamed QSSSL avec l’observation du Jeune le neuvième et le dixième jour de Moharrem, comme action spirituelle et religieuse. Mais Achoura, c’est surtout les causeries religieuses consacrées à la portée de cet événement marquant le dixième jour de Moharrem de l’Hégire qui sera au centre des activités des mosquées. B. G.