Agressé au cours de la séance d’entraînement de jeudi : Rahmouni en arrêt de travail, la JSK sans entraîneur face au DRBT

Mourad Rahmouni ne sera vraisemblablement pas sur le banc des Canaris ce samedi à l’occasion de la réception du DRB Tadjenanet. Le coach kabyle a annoncé qu’il était en arrêt de travail de cinq jours suite à une agression dont il a été victime, jeudi, peu avant le début de la séance d’entraînement du jour. En effet, un groupe d’individus s’en est violemment pris à Mourad Rahmouni et l’un des accompagnateurs qui tentait d’intervenir pour protéger le technicien. Ce dernier a été admis à l’hôpital de Tizi Ouzou pour être soigné de blessures plus ou moins graves, notamment au niveau de l’épaule. Pris en charge par un médecin légiste, qui a constaté ses blessures, Mourad Rahmouni s’est vu prescrire cinq jours d’arrêt de travail. Il a d’ailleurs porté plainte pour coups et blessures contre l’un des auteurs de l’agression. Pour le moment, l’on ne sait pas si Mourad Rahmouni démissionnera ou non de son poste.

A chaud, il avait déclaré à la presse qu’il ne pouvait pas « continuer dans ces conditions », mais le technicien semble avoir révisé son avis depuis. «Je ne démissionnerai pas. Je suis en arrêt de travail», a-t-il déclaré après coup. Le plus étrange dans cette histoire est le mutisme de la direction de la JSK qui n’a pas voulu s’exprimer sur la question. « Le président Sadmi n’a même pas daigné venir s’enquérir de mon état de santé alors que j’ai été agressé dans l’exercice de mes fonctions», a regretté Rahmouni.

Depuis jeudi, le nom du potentiel successeur de Mourad Rahmouni a commencé à circuler. En effet, l’on parle de plus en plus de l’arrivée de Djamel Menad à la tête de la barre technique. Ce qui reste un secret de polichinelle au sein de l’administration de la JSK tant est cela fait plusieurs jours que l’on parle du retour de l’ancien baroudeur qui a refusé, une question de principe, de négocier tant que Rahmouni et Moussouni sont toujours en poste. Affaire à suivre.

Amar B.