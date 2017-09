Faouzi Benzarti : «Je reste à l'Espérance de Tunis»

L'entraîneur de l'Espérance de Tunis, Faouzi Benzarti, annoncé sur le départ après l'élimination de son équipe par le Ahly d'Egypte en quarts de finale de Ligue des champions d'Afrique de football, a affirmé jeudi qu'il resterait à son poste. «Pour le moment, je reste à la disposition de l'Espérance et je désire poursuivre mon parcours avec l'équipe. Lorsque je sens que je n'ai rien à donner, je pars de mon propre chef», a dit Benzarti lors d'un point de presse jeudi au stade Olympique d'El Menzah, en compagnie de son adjoint Majdi Traoui. «J'assume l'entière responsabilité de cette élimination en Ligue des champions. On a commis plusieurs fautes graves qui nous ont été fatales. Je crois que les joueurs ne souffraient d'aucune saturation physique ni mentale. Je tiens à remercier les joueurs qui n'ont épargné aucun effort pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On a fait un grand travail et réalisé beaucoup de performances pendant 8 mois en s'adjugeant notamment le championnat national et la coupe arabe des clubs, on n'a concédé que trois défaites. C'est la loi du football», a-t-il souligné. L'ES Tunis avait été sortie par le Ahly samedi dernier au stade Radès après la défaite concédée au match retour (1-2). Les deux équipes avaient fait match nul (2-2) lors de la manche aller à Alexandrie.