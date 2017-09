Dans la LUCARNE : Stade du 5-Juillet le « yo-yo »

Il est certain que pour qu’il y ait du beau football et qu’un pays se développe sur de bonnes bases, il faut qu’il y ait une infrastructure impeccable comme cela se fait ailleurs dans le monde entier. C’est la base de tout développement équilibré et surtout solide qui dure quel que soit le temps qui passe. Le public ne peut que venir et remplir les travées des stades même si les prix des places sont hors d’atteinte pour les jeunes dont la grande majorité ne travaille pas. L’Algérie, faut-t-il le préciser, a fait énormément d’efforts sur ce plan, mais tout cela reste insuffisant du fait que nos clubs, qui sont considérés comme des professionnels, ne possèdent pas leurs propres infrastructures (stades). Ce qui rend, du coup, le travail des plus difficiles lorsqu’on sait que certaines équipes, notamment pour leurs jeunes, sont obligées de se partager le terrain en le subdivisant, la plupart du temps, jusqu’en quatre parties. Pour vous dire le nombre de jeunes qui veut pratiquer le football. Des stades sont sur le point d’être achevés, mais il leur manque un « petit chouia » qui dure malgré la volonté des uns et des autres. Si le problème ne se pose pas avec acuité, pour les clubs de l’intérieur du pays par rapport aux équipes du centre, il n’en demeure pas moins qu’il est un véritable « casse-tête » pour tout le monde. Ces dernières années et malgré le fait que le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, ne cesse de répéter que les derbys se joueront au stade du 5-Juillet, l’unique enceinte capable d’abriter de tels chocs entre voisins, on n’arrive toujours pas à régler cette équation. C’est ce qui fait qu’avec le début du présent exercice, les observateurs de tout bord sont un peu « déroutés » après la fermeture du 5-Juillet. On l’a fermé juste le temps de faire jouer le grand derby entre le CRB et le MCA au stade du 20-Août. Puis, on l’a rouvert pour le match des quarts de finale aller de la coupe de la CAF entre le MCA et le C.Africain (Tunisie). D’autres derbys se sont joués, à Bologhine; USMA-PAC et CRB-USMH. Voilà maintenant que le stade du 5-Juillet restera ouvert juste pour le match de la demi-finale de la Ligue des champions entre l’USMAlger et le club marocain du WACasablanca joué vendredi dernier. Toutefois, il refermera ses portes pour le grand derby entre le MCA et l’USMA qui se jouera, comme certains l’ont prévu, au stade de Bologhine. Ce match, comme on le sait, comptant pour la sixième journée de Ligue1, est prévu pour le vendredi 06 octobre. On l’a avancé à ce jour afin de permettre que le match Cameroun-Algérie, à Yaoundé, se jouera dans de très bonnes conditions pour ne pas dire autre chose, surtout qu’on n’attend rien de ce match. En quatre journées des éliminatoires du mondial 2018, on n’a comptabilisé qu’un point grâce à Rajevac, au stade Mustapha-Tchaker, devant justement le Cameroun (1 à 1). Soudani avait ouvert très tôt le score.

Ceci dit, le vrai choc entre le MCA et l’USMA, on le domicilie à Bologhine le 06 octobre, alors que le match en retard entre l’USMA et l’USMH, fixé au 10 octobre, se jouera au 5-Juillet. Les spécialistes ne comprennent pas ce jeu malsain où l’on utilise le 5-Juillet comme certains le décident, dans l’ombre. Pourtant, le 5-Juillet est une entreprise qui fait « vivre » des milliers de travailleurs qui ont besoin d’être payés. Si on le ferme comment vont-ils engranger et remplir les caisses, et partant d’être rentable dans sa gestion. Ce n’est pas normal ! On doit laisser le 5-Juillet à ses gestionnaires pour qu’ils parviennent à faire le travail qu’ils auront décidé pour le bien des sportifs algériens, de nos footballeurs, mais aussi des travailleurs. Qui cherche à

« manipuler » les derbys par stade du 5-Juillet interposé ? Mystère et boule de gomme !

Hamid Gharbi