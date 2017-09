Championnats d'Afrique d'haltérophilie (jeunes) : Dernière ligne droite pour les Algériens

Les sélections algériennes d'haltérophilie (cadets et juniors/filles et garçons) effectuent, depuis quelques jours, leur dernier stage précompétitif de préparation aux Championnats d'Afrique de la catégorie, prévus du 7 au 14 octobre à Entebbe (Ouganda), a-t-on appris, lundi, auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAH).

L'haltérophilie algérienne sera présente dans toutes les catégories de poids (six en cadettes et juniors filles, huit en cadets et autant en juniors garçons), selon le président de l'instance fédérale, Larbi Abdelaoui. «Ces Championnats d'Afrique des jeunes catégories constituent un objectif principal pour nos athlètes qui se préparent en conséquence depuis le début de saison. C'est leur 3e et dernier regroupement qui sera clôturé, la veille du départ pour l'Ouganda, avec le choix définitif des athlètes qui auront l'honneur de représenter l'Algérie à ces joutes», a déclaré à l'APS le président de la FAH. Sous la houlette de l'entraîneur Youcef Chekri et son adjoint Abdelaziz Mezouar, les filles ont élu domicile à Mostaganem où elles sont soumises à un travail «intense», avec, au programme, du bi-quotidien et des tests de fin de stage pour déterminer les plus aptes à être du voyage en Ouganda. Quant aux cadets, le centre sportif Sveltess à Chéraga (Alger) a été choisi pour les regrouper et poursuivre le travail, sous le regard de leur coach, Azzeddine Basbas, qui prépare ses poulains avant d'en sélectionner les meilleurs. Pour leur part, les juniors garçons poursuivent leur préparation au complexe de Zemmouri (Boumerdès), sans Aymen Touaïri, médaillé de bronze des derniers Mondiaux-2017 juniors de Tokyo, qui se trouve depuis presqu'un mois en Turquie avec l'entraîneur national des juniors, Abdelmounaim Yahiaoui, pour préparer et les Championnats d'Afrique d'Entebbe et les Mondiaux seniors, prévus en novembre prochain aux Etats-Unis. Le président de la FAH s'attend à ce que le rendez-vous continental soit «assez relevé» chez les deux sexes, vu la présence notamment d'athlètes du Nigeria, de l'Egypte, de la Tunisie, de la Libye, du Cameroun et de l'Afrique du Sud. En plus des titres en individuels, le sacre par équipes des catégories jeunes (cadet et juniors/garçons et filles) sera aussi très disputé par les nations participantes qui essayeront de récolter le maximum de points possibles pour remporter le Graal. Il est à rappeler que chaque médaille remportée sera comptabilisée en points pour définir le podium par équipes (or=28 points, argent=27 pts, bronze=26 pts, 4e place=25 pts et ainsi de suite).