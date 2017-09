Boule lyonnaise (jeu long) : L’Algérie abritera le prochain Mondial des jeunes en 2018

La Fédération internationale de boules (FIB) a attribué à l'Algérie l'organisation du prochain Championnat du Monde de boule lyonnaise (jeunes, garçons et filles), prévu en 2018, a annoncé Mohamed Yacine Kafi, membre du bureau exécutif de l'instance internationale et nouveau président de la Confédération africaine de raffa (CAR). «Je vous confirme l'attribution du Championnat du Monde de boule lyonnaise (U18 et U23) garçons et filles, prévu en janvier 2018, à l'Algérie», a déclaré à l'APS Kafi, ajoutant que l'organisation a eu l'aval de la tutelle et un comité d'organisation sera mis en place dès la semaine prochaine pour entamer les démarches et préparer l'événement, un des plus importants dans le calendrier de la FIB. Plus de 25 pays et une moyenne de 200 personnes des cinq continents participeront à l'événement qui sera organisé par la Fédération algérienne des sports de boules (FASB), sous la supervision de la FIB. Selon le calendrier de la fédération internationale, la compétition était programmée au mois de novembre de l'année 2017, mais elle a dû être reportée en raison du retard pris dans le processus de renouvellement des Fédérations sportives nationales pour le mandat 2017-2020. «C'est une course contre la montre qu'on aura à faire pour être prêts à l'évènement. On a accusé beaucoup de retard dans l'entame des préparatifs qui nécessitent l'adhésion de tout le monde, car les Mondiaux des jeunes catégories ont une grande importance et les joueurs qui vont y prendre part seront la relève des seniors», a souligné Mohamed Yacine Kafi. Le membre de l'Exécutif de l'instance internationale a fait savoir que la FIB contribuera avec du matériel technique nécessaire (tapis, boules, panneaux...), pour la réussite de la manifestation. «La balle est dans notre camp, on doit retrousser les manches et convaincre les partenaires du mouvement sportif algérien pour, non seulement, organiser cet évènement, mais le réussir et perpétuer ainsi les traditions de l'Algérie dans l'organisation de manifestations de grande envergure», a expliqué Kafi. Il est à rappeler que Mohamed Yacine Kafi, ancien bouliste, vient d'être élu membre du bureau exécutif de la FIB, lors de l'assemblée élective de l'instance tenue à Casablanca (Maroc), en marge des Championnats du monde (seniors) de jeu long (boule lyonnaise) qui ont pris fin dimanche dernier.