Espagne : Manuel Marquez (Las Palmas) démissionne

L'entraîneur de l'équipe de Las Palmas, Manuel Marquez, démissionnaire lundi soir après seulement six journées de championnat d'Espagne de football, est devenu le troisième technicien ayant quitté ses fonctions cette saison. Avant lui, la Liga a enregistré le départ de Luis Zubeldia (Alavés), remplacé par l'Italien Gianni De Biasi, et de Fran Escriba (Villarreal), auquel a succédé Javi Calleja. "+Manolo+ Marquez a présenté sa démission de ses fonctions d'entraîneur de l'UD Las Palmas. Marquez a fait part de sa décision au président Miguel Angel Ramirez", a écrit Las Palmas dans un communiqué, sans préciser les raisons exactes de ce départ qui intervient après une nomination n'ayant duré que trois mois. Cette démission intervient néanmoins après une défaite 2-0 à domicile contre le promu Levante dimanche. En six matches, Las Palmas (15e, 6 pts) a perdu quatre fois et remporté deux rencontres. Marquez, âgé de 49 ans, entraînait la réserve du club (2016-2017) avant d'être nommé en juillet en remplacement de Quique Setien, parti au Betis Séville. Le technicien restera néanmoins au sein du club "avec de nouvelles responsabilités dans le département de Formation et Recrutement", précise Las Palmas. Ses ancien adjoints, l'ex-international espagnol Juan Carlos Valeron et l'ex-capitaine du club canarien Francisco "Paquito" Ortiz, doivent assurer l'intérim en attendant la nomination de son successeur.