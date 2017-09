Ligue 2 (5e journée) : Périlleux déplacement des co leaders ?

Cette cinquième journée de ligue2 risque de ne pas être en faveur des deux équipes qui mènent jusque-là le bal. En effet, la JSMSkikda et l’ASAïn M’lila auront, cette fois-ci, à effectuer deux périlleux déplacements, respectivement à Relizane et Alger, stade du 20-Août, pour y affronter le RC Relizane et le RCK. Ce ne sera pas facile du fait qu’elles auront face à elles deux équipes qui voudraient s’extirper de la « zone des turbulences ». De plus, le RC Relizane, jusque-là moribond, a excellé, à Batna, en battant, contre toute attente, le CAB sur le score de 3 à 2. Ce n’est pas facile de marquer trois buts hors de ses bases et de surcroît devant le CAB, une équipe ambitieuse. Ce sera le cas aussi pour l’ASAM qui viendra défier une équipe du RCK à la recherche de son premier succès. Il est certain que la JSMS et l’ASAM doivent se méfier énormément de cette sortie, eu égard à la valeur des équipes qu’elles vont affronter. Le déplacement du MOB de Mustapha Biskri, à Bordj Bou Arréridj, ne sera pas de tout repos. Battus, en amical, par l’USS (4 à 2), la défense des béjaouis ne rassure pas. Face au CABBA, une équipe qui s’est très bien reprise, la tâche des béjaouis risque d’être plus difficile qu’elle ne paraît. Les locaux chercheront la victoire pour « grimper » un peu plus au classement général. Les mouloudéens de Béjaïa peuvent espérer au moins le point du nul, mais.... Toutefois, on s’attend à ce que cette joute soit très disputée où l’on ne se fera pas de cadeaux de part et d‘autre.

Le derby de l’Ouest, entre le Ghali de Mascara et l’ASMO, promet énormément. Il est clair que l’avantage du terrain ne sera pas de trop, mais les poulains de Laoufi envisagent de faire le plein pour profiter d’un éventuel faux pas des deux co leaders : la JSMS et l’ASAM.

Par ailleurs, le fait d’évoluer à domicile aura de l’importance, mais on s’attend à quelques surprises qui vont conférer encore plus un cachet spécial à ce début de saison en Ligue2. Toujours est-il, les prétendants commencent à montrer le « bout de leur nez ». D’où le fait que le face-à-face entre l’ASO de Khezzar et la JSMB de Zeghdoud sera suivi par un grand public au stade de l’unité Maghrébine. Il y a aussi le derby de l’EST entre Aïn Fekroun et le CAB. Comment vont réagir les batnéens du CAB après leur défaite inattendue at home devant le RC Relizane (3 à 2) ? Tous les observateurs sont curieux de suivre de plus près cette sortie. Ainsi, ils pourront se dire, en cas de succès, que ce n’était qu’un accident de parcours ou bien, s’ils sont défaits, que rien ne va plus dans cette formation des Aurès. Une empoignade à ne pas rater.

Hamid Gharbi

Programme :



Demain vendredi (16h)

- CRBAF-CAB

- WAT-MCS

- RCR-JSMS

- GCM-ASMO

- CABBA-MOB

- ABS-MCEE

- JSMB-ASO

- RCK-ASAM