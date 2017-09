M. El Hadi Ould Ali (MJS) : « pas d’immixtion dans les affaires techniques de la FAF »

Présent ce mardi à l’inauguration du 1er salon et de la remise en forme, le ministre de la jeunesse et des sports a eu, comme à son habitude, à répondre aux questions des journalistes, et ce sur différents sujets inhérents au sport.

Ainsi, il a dû revenir sur ses déclarations au sujet de la mise à l’écart de trois tauliers de l’équipe nationale qu’il a qualifié « d’avis strictement personnel».

Ainsi, M. El Hadi Ould Ali a réfuté toute forme d’ingérence de sa part ou de son ministère dans les affaires courantes de la FAF. «Tout le monde a parlé après cette éviction et je pense que moi aussi j'avais le droit de donner mon avis, car je suis également un citoyen algérien qui aime l'équipe nationale», a-t-il précisé.

Le MJS a réitéré ce qu’il avait donc dit, samedi, à savoir : «ces trois joueurs font partie des piliers de l'équipe nationale et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les écarter. On peut les ménager pour qu'ils soient plus en forme lors du match suivant, mais pas les évincer » et d’ajouter : «C'est ce que j'ai pensé à chaud et je suis toujours du même avis», en précisant que c'est juste une «opinion personnelle, et non une manière de s'immiscer» dans la gestion des affaires internes de la FAF.

Par ailleurs, El Hadi Ould Ali a appelé la LFP et la direction du 5-Juillet à plus de coordination. «Le travail de la Ligue est étroitement lié à celui de la direction du stade 5-Juillet, car certains des matchs qu'elle programme s'y déroulent. Il est donc nécessaire que ces deux structures coordonnent leurs actions à l'avenir, pour éviter d'éventuels désagréments», a-t-il déclaré. Cette déclaration est en lien avec la domiciliation du derby USMA-MCA au 5-Juillet, puis à Bologhine.

Amar B.