Dans la lucarne : Kerbadj tient À ses prérogatives

Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, avait failli se faire « éjecter » malgré lui, de son poste de président de la LFP à la mi-mai de l’année en cours durant une Assemblée Générale Extraordinaire dont le seul point à l’ordre du jour était le départ de Kerbadj. Finalement, l’homme a su comment «manoeuvrer», puisqu’il est toujours là. Justement le grief le plus grave contre lui, c’est de n’avoir pas réussi à terminer le Championnat national à la fin mai, comme prévu initialement. Comme on le sait, il s’est achevé le 14 juin alors que la Coupe d’Algérie, la finale CRB-ESS, s’est jouée le 05 juillet, le jour de commémoration de l’indépendance de l’Algérie. Toutefois, la responsabilité incombe à la commission chargée du déroulement de la Coupe d’Algérie. Toujours est-il, il faut admettre que les deux compétitions se rejoignaient. Car, si le Championnat national s’était déroulé dans les temps, il n’y aurait pas eu tout ce contre-temps. Reconnaissons donc que les responsabilités étaient partagées, eu égard à des interférences extérieures. Ceci dit, le président de la LFP qui avait eu une sérieuse querelle avec le président de la FAF, Zetchi, durant laquelle les deux hommes ont exprimé ouvertement leurs mécontentement, a reproché à Kerbadj de « boycotter les réunions du Bureau Fédéral et aussi les recommandations de la maison de Dely Ibrahim». Justement, la mésentente entre Zetchi et Kerbadj est liée à une question de respect des prérogatives de chacun, notamment concernant la LFP car Kerbadj ne veut pas qu’on empiète sur ses plates bandes. Il a réussi d’ailleurs à bien faire passer son message. On peut même dire qu’il a été reçu cinq sur cinq par la partie adverse. Une période qui n’était pas celle du « miel » et du « pain beurré » s’en est suivie, et un pacte presque de « non agression » a été instauré. Kerbadj veut tout simplement qu’on le laisse gérer sa Ligue du football professionnel à sa guise. Ce qui, apparemment, n’est pas du goût de certains qui veulent par tous les moyens s’en mêler à des fins douteuses. Il faut dire que la programmation de la

6e journée, un 7 octobre, jour du match Cameroun-Algérie, à Yaoundé pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du Mondial-2018 prévu en Russie, avait poussé certains membres du Bureau Fédéral a demandé tout simplement le report à une date ultérieure et notamment le grand derby du centre, le MCA et l’USM Alger au stade 5-Juillet. Cette demande émanant du Bureau fédéral avait été rejetée aussitôt par le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, la considérant comme une immixtion directe dans ses prérogatives. Car jusque-là, la programmation des compétitions des Ligue-1 et 2 est du ressort exclusif de la LFP et Kerbadj ne veut pas que cela change. Dans le cas contraire, sa présence à la tête de la LFP serait nulle et non avenue. Il n’y a pas longtemps, les mêmes membres du BF lui avait demandé pourquoi, il n’avait pas réussi à terminer l’exercice écoulé dans les temps. Qui veut aujourd’hui « piéger » Kerbadj ? Il est clair que tout est clair comme de l’eau, mais il n’a pas cédé aux « caprices » des uns et des autres. Il vient, en effet, de maintenir, contre vents et marées, la 5ème journée à la date initiale avec un petit changement pour les matches prévus le samedi 7 octobre qui seront programmés le 06 octobre. Toutefois, le derby MCA-USMA aura lieu à Bologhine alors que le match reporté USMA-USMH est programmé au 5-Juillet. Qui peut comprendre ce « yoyo » ? Pourquoi, veut-on nuire au MCA ? Certes Kerbadj a pu éviter quelques membres du BF qui ne veulent pas de matches lorsque l’EN joue, mais…. On l’aurait bien accepté lorsque l’EN n’était pas encore éliminée. Maintenant que les « carottes sont cuites » et qu’on a que les yeux pour pleurer, on veut jouer à la « vierge effarouchée». De plus, l’USMA et le CRB n’ont que deux joueurs en équipe nationale, Benguit et Salhi. Laissons Kerbadj faire son travail le plus normalement du monde afin qu’il puisse achever la saison à temps ! Notre football n’a pas besoin de ces gens qui ne sont là que avantager leurs clubs. Des calculs d’épiciers qui ne font pas avancer notre football comme dirait un spécialiste du football national.

Hamid Gharbi