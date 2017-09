Ligue 1 (5e journée) : Le leader face à son dauphin

Cette cinquième journée de Ligue-1 sera marquée par le grand choc qui aura lieu au stade 20-Août 55 entre le CRB et l’ESS. Certes, les deux équipes possèdent le même nombre de points, mais le CRB a un meilleur goal average. Ceci dit, les Belouizdadis soufflent un peu après que le président Bouhafs ait discuté avec les joueurs et les a rassurés quelque peu sur leur salaire, eux qui n’ont pas été payés depuis longtemps. Ils avaient même entamé un mouvement de grève avant de revenir à de meilleurs sentiments. Par conséquent, cette sortie, at home, devant les Sétifiens ne s’annonce pas sous de bons auspices lorsqu’on connait le niveau de l’équipe de Madoui. Cette fois-ci, cependant, les Rouge et Blanc n’ont pas perdu at home depuis l’entame de la saison. Ils sont décidés à rester dans cette « dynamique », même si l’US Biskra les avaient bloqués aux Zibans (0 à 0). Tout ce que l’on sait, les visiteurs viendront à Alger pour la gagne. D’où l’importance de cette empoignade pour le classement général. Le MC Oran, qui avait bien réagi à Tadjenanet en parvenant sur le fil à battre une équipe de Mouassa, incapable de marquer, vont tenter de continuer sur leur lancée. Le but de Frifer leur avait permis de retourner au bercail avec les trois points de la victoire. Dans le derby de l’Ouest, cependant, les choses ne vont pas être faciles. Les Abassis de Chérif El Ouazzani, le moins que l’on puisse dire, ne viendront pas en vacances à Zabana. Le CSC, qui souffle un peu mieux, recevra, à Hamlaoui, une équipe du MCA encore meurtrie par tout ce qui s’est passé à Tunis (Radès) devant le Club Africain. Un arbitrage catastrophique a eu raison de la volonté des Mouloudéens qui ont distillé une très bonne prestation. Les Verts et Rouge tenteront de faire oublier à leurs fans cette déconvenue. Dans son fief, le CSC ne sera pas une quantité négligeable. Les Mouloudéens doivent faire attention et ne pas se ruer comme des novices vers le but adverse. Ils doivent jouer avec intelligence en prônant « l’arme du contre ». La JS Saoura, qui occupe une très bonne position d’attente, aura face à elle, cette fois-ci, une équipe du PAC qui pratique du beau football. Dans une telle empoignade l’expérience aura son pesant d’or. À Tizi-Ouzou, l’équipe locale est presque condamnée à l’emporter si le duo composant le staff technique veut poursuivre son aventure. Il y a comme un ultimatum émanant de quelques membres du directoire que préside Sadmi. En match amical joué avec l’US Beni Douala, la JSK n’a pu faire que match nul. Ce qui montre bien les difficultés de cette équipe sur le plan offensif. De plus, elle aura face à elle une équipe du DRBT qui veut tourner le dos à sa défaite, qui plus est devant ses fans, face au MCO (1-0). Ce ne sera pas facile pur les deux protagonistes. À Médéa, la formation locale aura fort à faire devant une équipe de l’US Biskra qui joue actuellement de malchance comme ce fut le cas face à l’ESS, au stade 08-Mai 45, quand l’arbitre les avaient privés de deux penaltys flagrants alors qu’il en avait sifflé un « imaginaire» aux locaux. Ceci dit, le point pris face au leader, le CRB, l’a quelque peu galvanisée. Ses joueurs vont tout faire pour éviter la défaite a Médéa, même si rien ne sera aisé, eu égard à la grande motivation des poulains de Slimani. À Blida l’équipe de l’USMB, qui vient d’engager Sbaâ suite à la démission de Boudjaârane, ne jure que par la victoire, même si les Nahdistes ne vont pas abdiquer. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour l’une comme pour l’autre équipe. Notons que le match USMA-USMH a été reporté au 10 octobre, 17h45, au stade 5-Juillet, en raison de la participation de l’USMA aux demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique face aux Marocains du WA Casablanca ce vendredi à partir de 18h00.

Programme :

Demain vendredi 29 septembre

A Constantine (17h) : CSC-MCA

A Zabana (17h) : MCO-USMBA

A Béchar (19h) :JSS-PAC

A Médéa (16h) : OM-USBiskra

Samedi 30 septembre

A Tizi-Ouzou (17h) : JSK-DRBT

Au stade du 20 Août (17h) : CRB-ESS

A Blida (Brakni)(16h) ! USMBlida-NAHD

Au 5 Juillet (17h45) : USMA-USMA (reporté au 10 octobre)