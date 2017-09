Ligue des Champions Africaine (Demi-finale aller), Vendredi 18h au stade 5-Juillet : USMA - WA Casablanca : Assurer à Alger

Un important rendez-vous attend demain le représentant algérien, l’USM Alger, en Ligue des champions africaine. Le match aller de demi-finale de la plus prestigieuse compétition continentale, qui l’opposera à un sérieux adversaire, le voisin marocain, le Widad de Casablanca.

Un derby maghrébin qui promet d’être riche en couleur. L’USMA qui a difficilement éliminé l’équipe mozambicaine Ferroviario de Beira, en quart de finale (Aller 1-1, retour 0-0), doit faire beaucoup mieux pour espérer avoir raison du WAC. Ayant réussi l’essentiel en arrachant la qualification au carré d’As, les Rouge et Noir auront cette fois-ci un adversaire de haut standing. En effet, le WAC est un habitué des joutes et des consécrations continentales. C’est une équipe qui ne colle pas aux Usmistes en Coupe d’Afrique. Pour rappel, les deux formations se sont rencontrées à trois reprises par le passé. En 1999, les Marocains éliminent les Algériens en quart de finale de la Coupe de la CAF (défaite à Casablanca (1-0) et victoire à Alger (2-1). Ensuite, ils récidivent en 2002, en Coupe des coupes, lors des demi-finales (0-0) au Maroc, puis (2-2) en Algérie). L’USMA a eu par contre plus de veine en Coupe arabe contre ce même adversaire, qu’elle a battu en aller-retour en 2008, en phase de poules (1-2) à l’extérieur et (3-2) à domicile).



Se montrer solide et efficace vu l’enjeu



Une double confrontation qui déterminera l’un des finalistes de la Ligue des Champions Africaine-2017. Le WAC aura l’avantage de recevoir au retour. C’est dire que la tâche des camarades de Zemmamouche s’annonce délicate. Il faudra donc qu’ils se montrent solides en défense, entreprenants et en même temps vigilants et surtout très efficaces en attaque afin de parvenir à réaliser un résultat qui pourrait éventuellement les mettrent à l’abri en prévision de la manche retour.

Sachant la grande pression qui sera exercée sur eux à Casablanca par non seulement le public local, qui envahira le stade Mohamed-5, mais aussi sur le terrain par l’équipe locale, en plus de l’arbitrage dont il faudra se méfier, connaissant parfaitement le jeu de coulisses dans le football africain, les Usmistes sont appelés à réussir un grand match demain au stade 5-Juillet. Cela, en remportant une victoire avec un bon score pour assurer une marge de sécurité en prévision de la phase retour. Ils doivent absolument éviter le scénario subit par le Mouloudia d’Alger face au Club Africain.



L’état de la pelouse, principale inquiétude...



Sous un bon jour, les Benmoussa, Benguit, Beldjilali, Sayoud, Koudri et autres sont capables de battre n’importe quel adversaire surtout soutenus par leur merveilleux et fidèle public. D’ailleurs, les inconditionnels usmistes annoncent une présence record dans les gradins du stade 5-Juillet, qui devrait faire le plein. Seule véritable inquiétude côté usmiste, la très mauvaise qualité de la pelouse du stade olympique, très difficile pour une équipe qui développe un beau jeu collectif et technique comme l’USMA. Cela étant, les Rouge et Noir n’ont pas d’autre choix, ils doivent s’en accommoder. Paul Put et son staff préparent au mieux leurs poulains pour le big match de demain. Rien n’est laissé au hasard. Récupération, travail technico-tactique, entretien physique et motivation psychologique. L’équipe séjourne et s’entraîne depuis hier au Centre technique national de Sidi Moussa. Cela permettra au groupe de s’éloigner de la pression et de préparer dans le calme et la sérénité son rendez-vous face au Widad Casablanca. Côté effectif, l’ensemble des joueurs sont opérationnels pour cette rencontre. L’entraîneur usmiste aura l’embarras du choix pour composer un onze conquérant, capable de damner le pion aux Widadis. L’USMA qui rêve d’une consécration africaine, qui, jusqu’ici, ne lui a jamais souri, devra se montrer bien supérieure au WAC afin de pouvoir l’épingler à son tableau de chasse sur l’ensemble des deux manches aller et retour, afin d’espérer atteindre la finale, avec l’espoir de triompher en Ligue des Champions Africaine.

Mohamed-Amine Azzouz

Programme :

Demain vendredi 29 septembre

Stade 5-Juillet :

USM Alger- WA Casablanca (MAR) (18h00)

Dimanche 1er octobre

Stade de Sousse :

ES Sahel (TUN)- Ahly (EGY) (18h30)

Les matchs retour : le 20 octobre 2017.