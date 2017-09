Grand Angle : Reconnaissance

Une nouvelle victoire vient d’être remportée par les Palestiniens en lutte pour le recouvrement de leurs droits légitimes et la création de leur Etat. En effet, après avoir obtenu le statut d'observateur à l'ONU depuis 2012 et ont rejoint la Cour pénale internationale et l'Unesco, en dépit de la forte opposition dont aura fait montre Israël qui n’aura pas du reste manqué de mener campagne contre ces adhésions et fait appel à ses alliés pour voter contre, les voila représentés au sein d’Interpol. L’annonce en a été faite hier par l’organisation internationale policière. «L'Etat de Palestine (est) désormais pays membre», a annoncé Interpol sur le réseau social Twitter. Ce vote de son Assemblée générale vient ainsi mettre en échec, une nouvelle fois, les tentatives diplomatiques répétées d’Israël en vue d’empêcher les Palestiniens d’obtenir leur reconnaissance par les organisations internationales dans lesquelles siègent les Etats souverains. En agissant de la sorte, Israël espère priver les Palestiniens d’une représentativité au niveau des institutions internationales qui, forcément, leur permettra de faire entendre leur voix et défendre leur cause, dont la légitimité est reconnue par la communauté internationale, quand bien même l'occupant israélien continue de se refuser à l’admettre. Tout comme il continue à défier le Conseil de sécurité. Pour preuve, bien que l’organe onusien réclame l’arrêt du processus de création de nouvelles colonies, Tel Aviv persiste dans sa politique expansionniste mise en œuvre au détriment du peuple palestinien spolié de ses terres. Cette politique est du reste un des obstacles majeurs mis sur le chemin de la reprise du processus de paix. Le développement des colonies «rend la solution à deux Etats de plus en plus inaccessible», a déclaré l'envoyé spécial de l'ONU pour le Proche-Orient devant le conseil de sécurité. Or, la solution dite à deux Etats est celle que préconise une grande partie de la communauté internationale, de l'ONU à la Ligue arabe en passant par l'Union européenne, pour régler l'un des plus vieux conflits de la planète. Mais il demeure certain que tôt ou tard, Israël n’aura d’autre choix que de se plier à la volonté de la communauté internationale. La création d’un Etat palestinien est une question de temps et le soutien des puissances mondiales sur lequel s’adosse Tel Aviv pour empêcher cette issue inéluctable ne saurait être éternel car contraire au droit international.

Nadia K.