Décret migratoire américain : La Commission de l’UA « perplexe » face À l’inclusion du Tchad

La Commission de l'Union africaine (UA) a exprimé sa "perplexité" face à l'inclusion "injuste" du Tchad à la liste des pays visés par le décret migratoire du président Donald Trump interdisant aux ressortissants tchadiens l'accès au territoire américain. L'organe exécutif de l'UA "partage les mêmes préoccupations que les Etats-Unis concernant la menace terroriste, mais est d'avis que la coopération et un engagement significatif sont vitaux à l'élaboration d'une réponse commune à ce défi mondial ô combien exigeant", a-t-il indiqué dans un communiqué daté de mardi et envoyé hier à la presse. Après une réunion mardi avec la Force d'intervention conjointe multinationale (MNJTF) de lutte contre le groupe terroriste nigérian Boko Haram, la Commission a exprimé sa "perplexité face à l'imposition d'une injuste interdiction de voyager envers la République du Tchad, surtout au vu de son rôle important dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du Lac Tchad, dans le nord du Mali et dans le Sahel".